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Kaldırımlar artık yayaların

19 Kasım 2019

Girne çarşısındaki kaldırım işgali Havadis’in haberinden sonra yetkilileri harekete geçirdi, esnaf sergilediği ürünleri caddeden kaldırdı

 

YÜRÜMEK ZORDU: Girne çarşısında dükkânların kaldırımlara sergilediği masa, sandalye, levha ve askılık gibi birçok şey yayaların yürümesine engel teşkil ediyordu. Yapılan uyarıların ardından esnaf, kaldırımları boşalttı, yayalar rahat bir nefes aldı. Yaklaşık 1 ay öncesinde kadar söz konusu çarşıda yürümek oldukça zordu

 

Melin DOBRAN

Havadis Gazetesi’nin Girne çarşısındaki kaldırımları işgal eden ürün ve levhalarla ilgili yayımladığı haberin ardından, Girne Belediyesi harekete geçti. Belediyenin yaptığı uyarılar dikkate alınarak, kaldırımı işgal eden her ne varsa kaldırıldı. Ürün ve levhaların kaldırılmasından sonra yayalar artık, söz konusu caddede rahatça yürüyebiliyor. Var olan birkaç levha ise kenara çekilmiş durumda.

 

 

İşgal son buldu

Girne çarşısındaki bazı dükkân ürünlerinin büyük bir kısmı, kaldırımlarda sergileniyordu. Çarşı, dükkânların önüne koyulan sandalye, masa, askılar, park halindeki motosiklet ve levhalardan geçilmiyordu. Bu etkenler de yayaların caddede yürümesini zorlaştırıyordu. Belediyenin girişimi sonucu, yayaya engel teşkil eden ürünler, caddeden kaldırıldı. Böylece kaldırım işgali de son bulmuş oldu.

 

 



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Bir Yorum

  1. Bu güzel haber ve konuya hassasiyetiniz için teşekkürler, sizden birde araçların kaldırımları işgaline de el atmanızı rica ederiz, Heryer için, Lefkoşa- girne vs.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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