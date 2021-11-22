Kadir İnanır ameliyat edildi

Pamukkale \u00dcniversitesi Hastanesi n\u00f6roloji servisinde g\u00f6zetim alt\u0131nda tutulan Kadir \u0130nan\u0131r'\u0131n d\u00fcn ak\u015fam ameliyat edildi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\nBeyin damar\u0131nda p\u0131ht\u0131 atmas\u0131\u00a0sonucu cumartesi g\u00fcn\u00fc aniden rahats\u0131zlanarak hastaneye kald\u0131r\u0131lan ve halen Pamukkale \u00dcniversitesi Hastanesi n\u00f6roloji servisinde g\u00f6zetim alt\u0131nda tutulan\u00a0Kadir \u0130nan\u0131r'\u0131n ameliyat edildi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n"AMEL\u0130YAT BA\u015eARILI GE\u00c7T\u0130"\r\nPamukkale \u00dcniversitesi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "\u00dcniversite Hastanemizde tedavi alt\u0131nda olan de\u011ferli sanat\u00e7\u0131m\u0131z Kadir \u0130nan\u0131r\u2019\u0131n klinik seyrinde bir sapma g\u00f6zlenmesi \u00fczerine ak\u015fam \u00fczeri ameliyata al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Ameliyat ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015f olup, kendisinin yo\u011fun bak\u0131mda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer ald\u0131.\r\n\r\n