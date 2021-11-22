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Kadir İnanır ameliyat edildi

22 Kasım 2021
Kadir İnanır





Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır’ın dün akşam ameliyat edildiği açıklandı.



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22 Kasım 2021


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