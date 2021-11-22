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Delta varyantı hamile kadınları 5 kat daha fazla öldürüyor

22 Kasım 2021
hamile delta varyantı





ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamile kadınların ciddi Covid-19 riski altında olduğunu belirterek, gebe ölümlerinin Delta varyantı ile birlikte arttığını açıkladı. Yeni çalışmalar, Delta varyantının ABD’de baskın olduğu dönemde Covid-19 nedeniyle ölen hamile kadınların oranının beş kat arttığını buldu. Delta öncesi, hamilelik sırasında virüse yakalanan her bin kadından beşi, Delta döneminde ise her bin kadından 25’inin öldüğü aktarıldı.



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22 Kasım 2021


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