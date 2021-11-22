Delta varyantı hamile kadınları 5 kat daha fazla öldürüyor

ABD Hastal\u0131k Kontrol ve \u00d6nleme Merkezleri (CDC), hamile kad\u0131nlar\u0131n ciddi Covid-19 riski alt\u0131nda oldu\u011funu belirterek, gebe \u00f6l\u00fcmlerinin Delta varyant\u0131 ile birlikte artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Yeni \u00e7al\u0131\u015fmalar, Delta varyant\u0131n\u0131n ABD\u2019de bask\u0131n oldu\u011fu d\u00f6nemde Covid-19 nedeniyle \u00f6len hamile kad\u0131nlar\u0131n oran\u0131n\u0131n be\u015f kat artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 buldu. Delta \u00f6ncesi, hamilelik s\u0131ras\u0131nda vir\u00fcse yakalanan her bin kad\u0131ndan be\u015fi, Delta d\u00f6neminde ise her bin kad\u0131ndan 25\u2019inin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\nABD Hastal\u0131k Kontrol ve \u00d6nleme Merkezleri (CDC), hamilelikteki Covid-19 riskine ili\u015fkin iki farkl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130lk \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda Mississippi eyaletine ait Mart 2020 ile Ekim 2021 aras\u0131ndaki hamilelik \u00f6l\u00fcm verileri analiz edildi.19 ayl\u0131k d\u00f6nemde eyaletteki hamile kad\u0131nlar aras\u0131nda kaydedilen toplam bin 637 enfeksiyondan15'i \u00f6l\u00fcmle sonu\u00e7land\u0131.\r\n\r\nDelta \u00f6ncesi d\u00f6nemde, Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar, hamile kad\u0131nlar aras\u0131nda alt\u0131 \u00f6l\u00fcm bildirildi (her 1000 enfeksiyondan be\u015fi). Say\u0131, Temmuz-Ekim 2021 aras\u0131ndaki Delta d\u00f6neminde h\u0131zla artt\u0131 ve hamile kad\u0131nlar aras\u0131nda dokuz \u00f6l\u00fcm kaydedildi (Her 1000 enfeksiyonda 25).\r\nH\u0130\u00c7B\u0130R\u0130 TAM OLARAK A\u015eILANMADI\r\nBununla birlikte, \u00f6len 15 kad\u0131ndan 14'\u00fcn\u00fcn altta yatan bir t\u0131bbi durumu vard\u0131 ve bu da onlar\u0131 vir\u00fcsten kaynaklanan komplikasyon riskine daha fazla maruz b\u0131rakt\u0131. Ayr\u0131ca kad\u0131nlar\u0131n hi\u00e7birinin tam olarak a\u015f\u0131lanmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n1,2 M\u0130LYON DO\u011eUM \u0130NCELEND\u0130\r\nDi\u011fer taraftan,\u00a0 CDC taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan ikinci rapor, enfekte olan hamile kad\u0131nlar\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi \u00f6l\u00fc do\u011fumlara odakland\u0131. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar \u00fclke \u00e7ap\u0131nda 1,2 milyon do\u011fumdan veri toplad\u0131.\r\n\r\n\u00d6l\u00fc do\u011fumlar\u0131n Covid ile enfekte olmayan kad\u0131nlar\u0131n sadece y\u00fczde 0,65'inde meydana geldi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAyr\u0131ca, incelenen 21 bin 653 kad\u0131n\u0131n Covid-19 ile enfekte iken erken do\u011fum yapt\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131. Bu kad\u0131nlar\u0131n \u00f6l\u00fc do\u011fum yapma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n iki kat daha fazla oldu\u011fu ve bebeklerin 273'\u00fcn\u00fcn do\u011fumdan sa\u011f \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDELTA VARYANTI \u0130LE \u00d6L\u00dc DO\u011eUM ORANLARI 4 KART ARTTI\r\n\u00d6te yandan, ABD\u2019de Delta varyant\u0131n\u0131n hakim oldu\u011fu \u00f6l\u00fc do\u011fum oran\u0131n\u0131n daha yayg\u0131n oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. Temmuz-Eyl\u00fcl 2021 aras\u0131nda \u00f6l\u00fc do\u011fum oranlar\u0131 d\u00f6rt kat artt\u0131. Covid nedeniyle solunum cihaz\u0131na ihtiya\u00e7 duyan enfekte kad\u0131nlar\u0131n \u00f6l\u00fc do\u011fum yapma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 daha y\u00fcksekti.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bu verilerin hamile kad\u0131nlar i\u00e7in Covid'e kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131lamay\u0131 daha da \u00f6nemli hale getirdi\u011fini vurgulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUZMANLARDAN A\u015eI \u00c7A\u011eRISI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSon olarak bilim insanlar\u0131, "Hamilelik \u00f6ncesi veya s\u0131ras\u0131nda a\u015f\u0131lama da dahil olmak \u00fczere kan\u0131ta dayal\u0131 Covid-19\u00a0 \u00f6nleme stratejilerinin uygulanmas\u0131, hastal\u0131\u011f\u0131n \u00f6l\u00fc do\u011fumlar \u00fczerindeki etkisini azaltmak i\u00e7in kritik \u00f6neme sahiptir" de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n