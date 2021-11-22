Karadağ’da yüzler gülüyor: 2-0

Aksa Süper Lig’in 10’uncu haftasında Lefke sahasında konuk ettiği Hamitköy’ü 2-0 mağlup etti. Ligin 9’uncu hafta maçından sonra teknik direktör Toygar Davulcu’nun istifa kararı sonrası sarsılan Lefke 7 maçlık kaybetmezlik serisini 10’uncu hafta maçında Hamitköy karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle 8 maça çıkardı.
Yeni teknik direktörü Cenk Berkalp ile çıktıkları ilk maçta Hamitköy karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapatan Lefke ikinci devrede de bulduğu 1 golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lefke, maçın ikinci devresinde ikinci gol için atak geliştirirken sahaya giren köpek taraftarları eğlendirdi. Havadis foto muhabiri Mustafa Şenal’ın objektifine takılan o anlar maça renk katarken, köpeğin sahaya koşarak girip çıkması oyunun durmasına sebebiyet vermedi.
Maçta Lefke takımının ilk golü 18’de Armstrong Chidi’den gelirken ikinci golü 75’te Kasım Tağman attı. Konuk ekip Hamitköy’de 90’ıncı dakikada Toykan Hacet kırmızı kart gördü.
Fotoğraflar: Gürsel Karagözlü – Mustafa Şenal