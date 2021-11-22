İki devreli oyun

Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Gönyeli arasında oynanan futbol mücadelesinde iki devreli iki farklı oyun oynandı. İlk devre deplasman takımı Gönyeli oyunda üstünlük kurdu. İki gol buldu. İkinci devrede ev sahibi K.Kaymaklı mücadelede oyunun üstünlüğünü ele geçirdi. İki gol buldu. Skora denge geldi. İki takımın da eksik oyuncuları bulunuyordu. Özellikle K.Kaymaklı’de asker olan kaleci Salih görev aldı. Gönyeli savunma kurgusu zorunlu olarak değişikti. Hamis savunmada görev aldı.

Gönyeli oyuna iyi başlangıç yaptı. Ahmet Can ile ilk golü buldu. İkinci golde Burak güzel asist yaptı Yusuf’un topa dokunuşu golle sonuçlandı. Gönyeli rahat bir ilk devre yaşamış oldu ve 2-0’lık skorla devreyi kapattı.

İkinci devrede sahada mücadele eden takım gitmiş, yerine savunmaya çekilmiş, oyunu kendi alanında kabul eden bir takım gelmişti. Bu mücadele sonucunda da kalesinde iki gol gördü.

Azat oyunun son bölümünde kaleye gitmekte olan topu çizgiden uzaklaştırarak takımını mağlubiyetten kurtarmış oldu. Gönyeli ikinci devre oyunda her hattıyla kötü performans sergiledi. İyi başlayan oyun istedikleri neticeyle sonuçlanmadı.

K.Kaymaklı ilk devre oyunda kötü performans sergiledi. Devreyi iki farklı skorla mağlup kapattı. İkinci devre teknik direktör Derviş Kolcu oyuna doğru müdahaleler yaptı. Ofansif oyunculardan oluşan bir takım kurgusuyla ikinci devreye başladı. K.Kaymaklı rakibi lider Gönyeli ilk deredeki üstünlüğüne son verip oyunda üstünlüğü sağlayıp 2 gol buldu. Goller sonradan oyuna giren Arda ve Mehmet Koyuncu’dan geldi.

Futbol adına keyif verici oyun oldu. Gönyeli devre kapanırken “maçı aldık” düşüncesi az kalsın pahalıya mal oluyordu. Aslında oldu da lig liderliğinden oldular.

K.Kaymaklı kadro yapısında savunma ağırlıklı stoper oyuncu çokluğu nedeniyle ikinci bölgede sorun yaşandı. İkinci devrede kenar yönetimin müdahalesi sorunu giderilmiş oldu. K.Kaymaklı ikinci devrede oyunuyla kazanmayı hak eden taraftı. Gönyeli takımında maçtan sonra ders almış düşüncesinde olduğu düşüncesindeyim.

Ruso’da maçı izlemeye gelen futbol severlerin heyecanı yüksek maç oldu. Mücadele görev alan hakem Fehim Dayı ve yardımcıları başarılı oldu.