Kadına şiddete karşı yürüdüler

25 Kasım Organizasyon Komitesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi talebiyle Lefkoşa Dereboyu’nda eylem ve etkinlik düzenledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kumsal Parkı’nda toplanan eylemciler, Cumhuriyet Meclisi önüne kadar yürüyüş yaptı.

Kumsal Park’ta Baraka Tiyatro Ekibinin sahnelediği sokak tiyatrosu öncesinde ortak açıklama da okundu.

Açıklamada, salgın döneminin mağduriyetini kadınların iki kat daha fazla yaşadığı, işten durdurmalarda ilk olarak kadın çalışanların gözden çıkarıldığı, geçim sıkıntılarının ev içi gerilimlerin ve ev içi şiddetin armasına neden olduğu belirtildi.

“EVLERE KAPANDIK, KADINA ŞİDDET YÜZDE 40 ARTTI”

Açıklamada şöyle denildi:

“Koronavirüs önlemleri kapsamında evlere kapandığımız dönemlerde kadına yönelik şiddetin yüzde 40 arttığını basından da görebiliyoruz. Polisten alınan darp raporu istatistikleri durumun pek farklı olmadığını gösteriyor.

Kadına yönelik şiddet artık görmezden gelinemeyecek kadar ciddi boyutlara ulaşmış olmasına rağmen hükümet halen kadın sığınma evi, kadına yönelik şiddeti önleme merkezleri kurulması, 183 ihbar hattına alt yapı kazandırılması için herhangi bir bütçe ayırmamakta ısrar ediyor; kadına yönelik şiddeti ayrı bir suç olarak düzenlemeyip, kadına yönelik şiddet suçlarına ağır teminat koşulları getirmiyor.”

Kamusal sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerin vasatın altında olduğu belirtilen açıklamada, “Ne yazık ki bunun mağduriyetini kadınlar daha fazla yaşamaktadır. Örneğin yaşlı, çocuk ve hasta bakımı gibi yüklerin kadının omuzlarında olması bizi sosyal hayattan koparıp evlere hapsediyor. Ücretsiz yaşlı bakım evlerinin, kamusal kreşlerin olmayışı, sağlık sisteminin noksanlıkları kadınlara atfedilen bakım yükünü kaldıramayacak denli ağırlaştırıyor” denildi.

“BU DÜZENE ARTIK BİR SON DEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKIYORUZ”

Ortak mücadele çağrısı da yer alan açıklamada, “Bu yüzden biz kadınlar artık bu düzene bir son demek için yeniden sokaklara çıkıyoruz. Artık bir kız kardeşimizin daha şiddet mağduru olmasına, tecavüz/tacize uğramasına ve katledilmesine tahammülümüz yok. Muhafazakarlaştırma politikalarınıza, yoksullaştırma çabalarınıza, bütçe ayırmayarak açmadığınız şiddet önleme merkezlerinize ve her ilçeye bir kadın sığınma evi talebimizi yok saymanıza, dayatmalarınıza ve müdahalelerinize artık yeter diyoruz” ifadeleri yer aldı.