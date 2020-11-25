Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından günlük koronavirüs verileri paylaştı. 25 Kasım’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 814’ü semptomatik olmak üzere toplam 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 840, toplam hasta sayısı ise 467 bin 730’a yükseldi.

“AYRI BİR SÜTUN EKLENECEK”

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından şu ifadeleri kullandı:

“Ağır hasta sayımız 4 bin 641’e kadar çıktı. 29 Temmuz’dan bu yana neredeyse her gün ağır hasta sayısının arttığını biliyoruz. Artış 9 kat gibi artmış oldu.

Vefat sayımız 168. En yüksek vefat sayımız. Bugünkü test sayımız 164 bin 547. 1 hafta 10 gün içerisinde test sayısını 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İyileşen hasta sayımız 3 bin 911.

Vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak, özellikle dünyada daha çok solunum sıkıntısı olan hastalara test yapılarak ve o hastaların da vaka olarak bildirildiği dönemde biz hasta kavramı ile vatandaşımızın uyumunu sağlamak için bildirmiştik. Gelecek dönemde taşıyıcı olan asemptomatik dediğimiz kişileri de bildirmiş olacağını konuşmuştuk. Bundan sonraki süreçte vaka sayısını da vermeyi planladık. Bugünden itibaren vaka sayısı olarak vermek istiyorum.

Hasta sayımız 6 bin 814. Yüzde 80’e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibariyle. Hasta sayımız ise ikisini bir arada vermeyi düşünüyoruz, pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351.”