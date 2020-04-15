Dünya

Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?

15 Nisan 2020

CNN televizyonu, Tayvan, Almanya, Yeni Zelanda ve İskandinav ülkeleri örneklerinden yola çıkarak kadın liderlerin koronavirüs salgınınında daha iyi sınav verdiğini yazdı.

Haberde şöyle deniyor:

“Tayvan, erken müdahaleyle koronavirüs salgınını o kadar başarılı bir şekilde kontrol altına aldı ki şimdi Avrupa Birliği ve diğer ülkelere yardım için milyonlarca maske ihraç ediyor.

“Almanya, Avrupa’nın en kapsamlı test programını hayata geçirdi. Ülkede haftada 350 bin koronavirüs testi yapılıyor. Virüse yakalananların erken belirlenmesi etkili tecrit ve tedaviyi mümkün kılıyor.

“Yeni Zelanda’da başbakan erken davranarak ülkeyi turizme kapadı, tüm ülke bir ay süreyle karantinaya alındı ve salgında ölü sayısı dörtte kaldı. Bu ülkelerden biri Avrupa’da, diğeri Asya’da, diğeri de Güney Pasifik’te. Ama bir ortak özellikleri var: Üçünü de kadın liderler yönetiyor.”

Dünya liderlerinin yüzde 7’si kadın

 

Haberde dünya liderlerinin sadece yüzde 7’sinin kadın olduğu hatırlatılarak “Bu açıdan kadın liderlerin başarıları ayrı bir önem kazanıyor” deniliyor.

CNN’in analizi şöyle devam ediyor:

“Hükümetlere güvenin yüksek olduğu, çok partili bu demokrasilerde, salgın bilimsel müdahaleyle erken kontrol altına alındı.

“Yaygın olarak testler yapıldı, yüksek nitelikli tıbbi tedaviye kolay erişim sağlandı, taşıyıcılar agresif bir şekilde izlendi, kalabalıkların bir araya gelmesini önlemek için katı önlemler uygulandı.

“24 milyon nüfuslu Tayvan, Çin’in doğu kıyısında. Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor. Dünya Sağlık Örgütü Tayvan’ı tanımıyor. Tayvan, anakara Çin’den kaynaklanan bir salgın karşısında riske daha açık durumdaydı.

“Ama Tayvan lideri Tsai Ing-wen, geçen Aralık’ta Vuhan’da insanların gizemli bir virüs nedeniyle hasta olduğu haberlerinin duyulmasından sonra Vuhan’dan gelen tüm uçakların incelenmesi talimatını verdi.

“Tsai, daha sonra bir epidemi kumanda merkezi oluşturdu. Maske gibi kişisel koruyucu malzemelerin üretimine hız verdi, anakara Çin, Hong Kong ve Macau’dan tüm uçuşlara sınırlama getirildi.

“Tayvan’ın bu sıkı müdahale önlemleri sonunda salgının bilançosu 393 teyit edilmiş vaka ve altı ölümle sınırlı kaldı.



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