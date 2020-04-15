BM: Arap coğrafyasında 74 milyon kişinin elini yıkayabileceği lavaboları, sabunları yok

Su sıkıntısı çeken Arap coğrafyasında yaşayan yaklaşık 74 milyon insanın, ellerini yıkayacak lavaboları ya da sabunları olmadığı için koronavirüse yakalanma risklerinin çok daha yüksek olduğunu uyarısında bulunuldu.

Uzmanlar salgının yayılmasını önleme konusunda kişisel temizliğe dikkat çekerken, su ve hijyenik koşullar konusunda sıkıntı yaşayan Arap coğrafyasında riskin çok daha büyük olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM); lavabo, sabun ve su kıtlığı gibi sebepler nedeniyle 74 milyonluk bir nüfusun salgına karşı daha savunmasız kaldığını açıkladı.

Bu nüfusun önemli bir bölümünü 31 milyon kişiyle Sudan, savaştan büyük zarar görmüş 14 milyon kişiyle Yemen ve 9.9 milyonla Mısır oluşturdu.

‘Basit bir eylem bile zorlaşıyor’

BM’nin Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Dünya çapında, sabun ve suyla el yıkamanın koronavirüs bulaşmasına karşı en iyi önlem olduğu kabul edilmişken, 74 milyon insanın temel el yıkama vasıtalarına erişimi olmadığı bir bölgede bu basit eylemin ne kadar zor bir şey olduğu ortaya çıkıyor” denildi.

Komisyon, mültecilerin ve işgal ya da çatışma bölgelerinde yaşayan nüfusun yükünün daha da ağırlaştığını vurguladı.

Mültecilerin işi daha zor

Savaş ve çatışma nedeniyle yerinden edilmiş ve mülteci durumuna düşmüş yaklaşık 26 milyon kişinin su ve hijyenik malzemeye erişemediğini belirten Komisyon, bu grubun çok daha büyük tehdit altında olduğunu ifade etti.

Komisyon Sekreteri Rola Dashti, “Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek adına, her yerde herkesin temiz su ve sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması acildir, bunu karşılayamayanlar için ücretsiz olarak sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

BM ayrıca bölgedeki 87 milyon kişinin evlerinde temiz içme suyuna erişimi olmadığını belirtti. Kuyu ve çeşmeler gibi kamuya açık kaynaklardan su etmenin hastalık riskini artırdığı kaydedildi.