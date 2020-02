Kadın futbolcu yerinden çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı

İskoçya’da Kadın Futbol Takımları St. Mirren ile Inverness arasında oynanan maçta St. Mirren’in kaptanı Jane O’Toole, çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı.

İskoçya Kadın Futbol Takımı St. Mirren’in kaptanı Jane O’Toole, Inverness ile oynadıkları maçta herkesin ağzını açık bırakan bir harekete imza attı. Takımının 6-0 geride olduğu sırada bir pozisyon sırasında yere ters basan ve diz kapağı yerinden çıkan kaptan O’Toole, yumruklarıyla diz kapağını yerine oturttu.

How does a Scottish footballer deal with a dislocated kneecap? 🤔

St Mirren WFC captain Jane O'Toole bashes her kneecap back into place before playing on for the remainder of the game.

📽️ Courtesy of @ICTFC pic.twitter.com/GMUsv0ffG5

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 21, 2020