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Kaçak Gökhan Doğan yakalandı

22 Ağustos 2019

Kaçak kişi Gökhan Doğan yakalandı. Polis firarinin İnönü – Türkmenköy arasındaki bir arazide polis ekipleri tarafından gizlenmiş vaziyette bulunarak tutuklandığını açıkladı.

Gökhan Doğan, polis tarafından aranıyor

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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