KıbrısManşetTürkiye

Başbakan Tatar, Erdoğan’ı ziyaret etti

22 Ağustos 2019

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar’ın baş başa gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan görüşme yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan başkanlığındaki heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Tatar arasında gerçekleştirilen  görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetler ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Başbakan Tatar’a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik ediyor.

Öte yandan Erdoğan Tatar görüşmesi sırasında Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Etiketler

İlgili Makaleler

Yeni yerleştirilen kameralar devreye giriyor

22 Ağustos 2019

Kaçak Gökhan Doğan yakalandı

22 Ağustos 2019

Başbakan Tatar, Külliye ziyaretinde

22 Ağustos 2019

“Karaoğlanoğlu’ndaki sahil balıkçı barınağı ilan edilmeli”

22 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı