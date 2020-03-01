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Juventus’ta 3 futbolcuda Koronavirüs tespit edildi

1 Mart 2020

İtalya Serie A takımı Juventus’un U23 takımında 3 futbolcuda Koronavirüs tespit edildi. Tüm futbolcuların gözlem altına alındığı ifade edildi.

İtalya’da Koronavirüs vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. 23 Şubat Pazar günü oynanan Juventus – Pianese (U23) mücadelesinin ardından deplasman ekibinin kadrosunda bulunan üç oyuncunun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu haberin ardından Juventus Kulübü önlem alarak U23 takımının antrenmanlarının süresiz olarak durdurulduğunu açıklarken, oyunculara evlerinde kalması uyarısında bulundu.

RT Sport’un haberine göre Juventus U23 Takımı’nda 3 futbolcuda Koronavirüsü testleri pozitif çıktı. İtalyan ekip idmanları durdururken futbolcuları gözlem altına aldı. Hastalığın A Takım’da herhangi bir futbolcuya bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor.




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