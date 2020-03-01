Dünya

Corona virüsüne karşı maske kullanmak neden düşündüğünüz kadar etkili değil?

1 Mart 2020

Çin’den tüm dünyaya yayılan Corona virüsünün etkileri giderek artarken birçok yerde virüsten korunmak için maske kullanımı öneriliyor. Peki yüz maskeleri gerçekten Corona virüsüne karşı etkin bir koruma sunuyor mu? Gelin yanıtı birlikte arayalım.
Son zamanlarda bir yolculuk yapmak için herhangi bir havalimanına gittiyseniz ya da birçok ulustan insanın aynı ortamda bulunduğu bir etkinlikte yer aldıysanız yüzüne maske takan insanlarla karşılaşmış olma olasılığınız yüksek. Çin’den yayılmaya başlayan ve dünya genelinde birçok ülkede görülen Corona virüsünün etkilerinden biri de endişe sonucunda yüz maskelerine başvurulması.

Birçok yerde Corona virüsüne karşı alınacak önlemler listesinde ilk sırada yer alan maskeler, kolay ulaşılabilir olmaları sebebiyle de insanların tercih ettiği bir korunma yolu olarak karşımıza çıkıyor. Peki yüz maskeleri gerçekten insanları Corona virüsünden koruyor mu? Aslında bu sorunun yanıtını bazı teknik ayrıntıları açıkladıktan sonra verebiliriz.

Yüz maskeleri arasında farklar bulunuyor:

Sosyal medyada yüz maskelerinin fiyatlarının arttığına ve bazı maske satıcılarının Corona virüsünü bir fırsat gibi gördüğüne dair haberlere rastladığımız bugünlerde bir maske satın almak istiyorsak dikkat etmemiz gereken bazı temel noktalar bulunuyor. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) tarafından belirlenen standartlara göre N95 tipindeki maskeler, havadaki partiküllerin%95’ini filtreleyebiliyor. Bu filtreleme oranı, insanları Corona virüsü tehlikesinden koruyabilir fakat oranın %100 olmadığını da hatırlatmakta fayda var.

İnternet üzerinden ya da tıbbi malzeme satan bir yerden maske almak isterseniz N95 ibaresine dikkat etmenizde fayda var. N95 maskelerini bir kenara bırakırsak standart tıbbi maskelerin etkin koruma sağladığı söylenemez çünkü bu maskelerin üretim amacı bundan oldukça farklı. Gelin bu konuyu da farklı bir alt başlıkta açıklayalım.

Standart tıbbi maskeler, Corona virüsüne karşı etkisiz:

Genellikle hastanelerde gördüğümüz bu tek kullanımlık yüz maskeleri; aslında doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından ilgilendikleri hastayı kendilerinden korumak için kullanılır. Konuşma ya da öksürme sırasında ağızdan ya da burundan yayılabilecek partikülleri engellemek için kullanılan bu maskelerin Corona virüsü gibi küçük boyutlu virüsleri geçirmeme özelliği yoktur. Dolayısıyla bu maskeleri kullanarak Corona virüsünden korunmak mümkün değildir.

Tüm bu detayları açıkladıktan sonra maskelerin Corona virüsüne karşı koruma sağlayıp sağlamadığı sorusuna “Maskenin yapısına göre değişiyor” yanıtını verebiliriz. Corona virüsüne karşı önlem almak istiyorsanız seçeceğiniz maskeye dikkat etmeli, maskeyi sık sık değiştirmeye özen göstermeli, maskenin kirlenmemesi ya da ıslanmaması için tedbirler almalısınız.

 




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