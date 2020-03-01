Çekya’da ilk Koronavirüs vakaları tespit edildi

Çin’de ortaya çıkarak dünyada 45’ten fazla ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Çekya’ya da sıçradı.

Çekya Sağlık Bakanı Vojtech, özel basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Hastalardan biri, İtalya’daki üniversitelerden birindeki stajdan sonra Prag’a döndü. Prag hastanesinin ikinci hastası, Milan’da eğitim gören bir Amerikalı. Usti nad Labem şehrinin hastanesinde bulunan üçüncü hasta, bir kayak merkezinde tatil yaptığı İtalya’dan döndü” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son durumda 2 bin 978 olarak kaydedildi. Dünya çapında 86 bin 983 ‘ten fazla kişinin virüsten etkilendiği biliniyor.