Ünlü Louvre Müzesi, Corona virüsü nedeniyle kapatıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, turistik yerleri de etkiliyor. Dünyanın en büyük sanat müzesi olarak bilinen Paris’teki Louvre Müzesi, salgın endişesi nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Çin’in Vuhan kentinden yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan Louvre Müzesi’ni de etkiledi. Salgından dolayı müzeye pazar günü ziyarete yapılması yasaklandı.

Louvre Müzesi’ne ziyarete Corona virüsü engeli:

Fransız hükümeti cumartesi günü, yeni tip Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla 5.000’den fazla insanın katılacağı tüm kapalı mekan toplantılarını yasakladı. Zira söz konusu ülkede, 100 vaka tespit edildi, 2 kişiyse Corona virüsünden dolayı hayatını kaybetti. Peki, pazar günü Louvre Müzesi önünde ne oldu?

Yağmur yağdığı sırada, müzenin simgesel piramidi dışında kuyruklar oluştu, ancak kapılar kapalıydı. Müzenin internet sitesinden yapılan açıklamada, hükümet tarafından açıklanan Corona virüsünü önleme tedbirleriyle bağlantılı olarak halk sağlığı durumunun gözden geçirildiği bildirildi. Önceki gün, acil durum koduyla toplanan Fransız hükümeti kabinesi, “sınırlı alanlarda” büyük toplantıların yanı sıra, pazar günü yapılması planlanan Paris yarı maratonu etkinliğini de yasaklama kararı aldı. Louvre Müzesi’nin kapatılmasıyla ilgili bir sendika yetkili, “Louvre günde 5 bin kişiyi ağırlayan kapalı bir alan. Personel açısından gerçek bir endişe var” diye konuştu. Yasaklanan diğer etkinlikler: Ülkenin Oise adlı bölgesinde halka açık etkinlikler yasaklandı. Fransa’da Paris Tarım Fuarı da Corona virüsü salgını kısıtlamalarından etkilenen programlar arasındaydı. Nice şehrinde ise havai fişek gösterisi gerçekleştirilemedi. İsviçre’nin Fransa’ya yakın bölgesinde bulunan Montanaire belediyesi, yaşananların aksine pazar kurulmasına izin verdi.