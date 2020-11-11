Warner Bros Fantastik Canavarlar serisinde Grindelwald rolünden ayrılan Johnny Depp’in yerine Mads Mikkelsen üzerinde yoğunlaştı.

Warner Bros, Johnny Depp ile Fantastic Beasts serisinde yollarını ayırmasının ardından yeni oyuncu arayışlarına başladı.

Yönetmen David Yates, Depp’in yerine geçebilecek oyuncular için bir liste hazırlayıp Warner Bros’a iletti.

İlk görüşme yapılan oyunculardan biri de Mads Mikkelsen oldu. Şimdilerde stüdyo, oyuncu ile görüşmelerin ilk aşamasında bulunuyor.

Fantastic Beasts 3’ün oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller ve Jessica Williams yer almaya devam edecek.

Senaryosu J.K. Rowling ve Steve Kloves tarafından hazırlanan film 15 Temmuz 2022 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.