Dünya

John Lennon’un gözlüğü 170 bin euro’ya satıldı

14 Aralık 2019

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles’ın gitaristi John Lennon’un gözlüğü 1960’lı yıllarda şoförlüğünü yapan Alan Herring tarafından 170 bin euro’ya satıldı.

Ünlü The Beatles grubunun gitaristi John Lennon’un baterist Ringo Starr’ın arabasının arka koltuğunda unuttuğu güneş gözlüğü Londra’da düzenlenen açık arttırmayla 170 bin euro’ya satıldı. Gözlük 1960’lı yıllarda The Beatles grubunda sürücü olarak çalışan Alan Herring tarafından satıldı.

Herring, “Ringo Starr’ın arabasına John Lennon ,Ringo Starr ve George Harrison’u aldım. Onları ofise bıraktım. John Lennon’un güneş gözlüğünü arka koltukta unuttuğunu fark ettim. Daha sonra John o gözlüğü bana hediye etti. Bu gözlüğü 51 sene sakladım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, aynı müzayedede isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından The Beatles grubunun gitaristi George Harrison ait olan bir kolye ise 12 bin euro’ya satıldı.



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