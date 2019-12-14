Kıbrıs

Özuslu: Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz

14 Aralık 2019

 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yeni yıl balosu birlik lokalindeki Paradise Park’ta dün akşam yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, baloya medyada farklı sektör temsilcilerinin yanı sıra, birlik üyeleri ve aileleri ile Kıbrıs Rum Gazeteciler Sendikası’nı temsilen bir heyet katıldı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, gecede yaptığı konuşmada, birliğin kurumsal yapısının gelişmesi için AB desteğiyle yapılan çalışmaları anlattı. Özuslu, basın açısından zor bir yılın geride kaldığını belirterek gazetecilerin yeni yılda daha güzel haberlere imza atmasını diledi.

AB projesi çerçevesinde Kıbrıs Türk basını için strateji planı hazırlanacağını kaydeden Özuslu, daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedeflediklerini belirtti.



Etiketler

İlgili Makaleler

Bugün ve yarın yağmur var!

14 Aralık 2019

Bütçe görüşmelerine Pazartesi günü devam edilecek

14 Aralık 2019

Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle SİHA faaliyetlerine izin verildi

14 Aralık 2019

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Ofisi açılıyor

14 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı