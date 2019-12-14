Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Ofisi açılıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Lefkoşa Ofisi Pazartesi günü açılıyor.

TİKA’nın yurt dışındaki 62’nci temsilciliği olan Lefkoşa Ofisi hizmet binasının açılış törenine Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Medeniyetin beşiği Akdeniz’in kalbinde, KKTC’nin geleceğine yatırım yapmak ve Kıbrıs Türkleriyle el ele vererek Ada’nın potansiyelini ortaya çıkarmak adına açılacak olan TİKA, kültür, sanat, üretim, bilim, teknoloji ve ticaret başta olmak üzere çok sayıda alanda proje gerçekleştirecek.

TİKA, özellikle turizm alanındaki projeleriyle KKTC’nin zenginliğine katkı sağlayacak.

TİKA tarafından KKTC’de bugüne kadar kalkınma ve kültürel iş birliği alanlarında çeşitli projeler gerçekleştirildi.

Bu projelerden biri Merhum Alparslan Türkeş’in doğduğu evin yenilenerek müzeye dönüştürülmesi, diğeri ise orkestra şefi Ali Hoca’nın bestelediği, KKTC’ye ait ilk opera eseri “Arap Ali Destanı”nın da prömiyeriydi.

Bu arada Bakan Ersoy, TİKA Ofisinin açılışının ardından Türkiye tarafından KKTC turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan KKTC turizm tanıtım filmlerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşılacağı “KKTC Turizm Tanıtım Programı”na katılacak. Filmler, TİKA’nın Lefkoşa Ofisi açıldıktan sonra ülkedeki ilk projesi olma özelliğini taşıyacak.

Bakan Ersoy, tanıtım programının ardından Kıbrıslı sanatçı Abdullah Öztoprak tarafından hazırlanan ve Ada’nın tarihi perspektifini, folklorik öğelerle kostümler üzerinden anlattığı “Varım, Varlığım” ismiyle sahnelenecek gösteriyi de izleyecek.