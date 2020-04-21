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Jennifer Lopez’e Instagram fotoğrafı davası

21 Nisan 2020

Jennifer Lopez, Instagram’da kullandığı bir fotoğrafı için fotoğrafçısından izin almadığı gerekçesiyle 150 bin dolarlık (Yaklaşık1 milyon 50 bin TL) tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı

150 BİN DOLAR TAZMİNAT TALEBİ
Jennifer Lopez, Instagram’da kullandığı bir fotoğraf yüzünden dava edildi. Amerikalı fotoğrafçı Steve Sands, ünlü şarkıcı ve yapım şirketi Nuyorican Productions’ı telif hakkı ihlaliyle suçlayarak 150 bin dolar tazminat istedi.

Davada, Sands, kendisinin çektiği fotoğrafı, Lopez’in 119 milyondan fazla takipçiye sahip olduğu Instagram hesabında ‘markalarını tanıtmak’ için ve herhangi bir telif ödemeden kullandığını belirtti.

Lopez’in 22 Haziran 2017’de Instagram’da paylaştığı Sands’e ait bu fotoğraf, 656 bin beğeni almıştı.

Fotoğrafçının avukatı, mahkemede, “Sanıklar fotoğrafı internette kullanmak için lisanslamadı ve davacıdan fotoğrafı web sitesinde yayınlama iznine veya rızasına sahip değildi” ifadesini kullanarak, fotoğrafçının, ihlal edilen iş nedeniyle 150 bin dolara kadar yasal tazminat alma hakkına sahip olduğunu belirtti.

“ÜNLÜLER İÇİN ÖRNEK DAVA”

Manhattan’daki federal mahkemede görülen dava hakkında E! News’e konuşan avukat Richard Liebowitz, “Bu, ünlülerin sosyal medyada markaları için izinsiz şekilde fotoğraf kullanmalarıyla ilgili bir örnek. Fotoğrafın sosyal medya takipçilerinden aldığı beğeni sayısı, gönderilerin ticarileştirilmesi için bir araçtır” ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER DAVALAR AÇILDI

Lopez, 2017’de Instagram hikayesinde kullandığı Alex Rodriguez fotoğrafı için Ekim 2019’da dava edilmişti. Splash News ve Picture Agency, şarkıcıya 150 bin dolarlık tazminat davası açmıştı.

Yine bu yılın başında Lopez ve prodüksiyon şirketi, sanatçının Hustlers filmindeki karakteri Samantha Barbash’ın görselini izinsiz kullanma gerekçesiyle 40 milyon dolarlık telif davasıyla karşılaşmıştı.



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