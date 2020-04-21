DünyaYaşam

İspanya’nın dünyaca ünlü ‘boğa festivali’ San Fermin corona virüs nedeniyle iptal edildi

İspanya'da insanların boğalarla sokakta koşturduğu, dünyaca ünlü San Fermin festivalinin coronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iptal edildiği açıklandı

21 Nisan 2020

Pamplona Belediyesi, 6-15 Temmuz’da yapılması öngörülen San Fermin festivalinin, corona virüs salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

San Fermin, bundan önce 1937-1938 İspanya İç Savaşı’nda ve 1978 yılında festivalin ikinci gününde boğa güreşi arenasında çıkan kanlı olaylardan dolayı iptal edilmişti.

İspanya’nın en tanınmış kültürel etkinliklerinden olan San Fermin süresince normalde 280 bin olan Pamplona nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyordu. Pamplona Belediyesinin verilerine göre, festival her yıl kente 74 milyon avroluk ekonomik katkı sağlıyor.

Avrupa’da corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da diğer önemli kültürel etkinliklerden Valensiya’daki Las Fallas (15-19 Mart) ve Sevilya’daki Nisan Fuarı (25 Nisan-2 Mayıs) ile bu yılki Paskalya törenleri (6-12 Nisan) gibi yüksek katılımlı ve ekonomik katkısı büyük etkinlikler salgın yüzünden iptal edilmişti.

Hükümet, corona virüsten en ciddi zararı gören, ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünün ve buna bağlı olan kültürel aktivitelerin bu yıl içinde normale dönmesini öngörmüyor.

İspanya’da Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, corona virüs nedeniyle şimdiye kadar 21 bin 282 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 204 bin 178’e çıktı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akansoy: Rehavete kesinlikle kapılmamalıyız yoksa faturası çok ağır olur

Akansoy: Rehavete kesinlikle kapılmamalıyız yoksa faturası çok ağır olur

19 Nisan 2020
Photo of Dizdarlı’dan önemli uyarı

Dizdarlı’dan önemli uyarı

19 Nisan 2020
Photo of Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

19 Nisan 2020
Photo of “Tedaviye cevap vermeyen hastaların solunum cihazlarını kapatıp, huzur içinde ölmesine yardımcı oluyorum”

“Tedaviye cevap vermeyen hastaların solunum cihazlarını kapatıp, huzur içinde ölmesine yardımcı oluyorum”

19 Nisan 2020
Photo of Uzay İstasyonu mürettebatı geçen yıl bıraktığından çok farklı bir dünyaya döndü

Uzay İstasyonu mürettebatı geçen yıl bıraktığından çok farklı bir dünyaya döndü

19 Nisan 2020
Photo of İngiltere’de 99 yaşındaki II. Dünya Savaşı gazisi, sağlık çalışanları için 20 milyon sterlin topladı

İngiltere’de 99 yaşındaki II. Dünya Savaşı gazisi, sağlık çalışanları için 20 milyon sterlin topladı

19 Nisan 2020
Photo of Vuhan’daki yüksek güvenlikli laboratuvardan Trump’a yanıt geldi

Vuhan’daki yüksek güvenlikli laboratuvardan Trump’a yanıt geldi

19 Nisan 2020
Photo of Kraliçe Elizabeth’in doğum günü kutlaması corona virüs nedeniyle iptal

Kraliçe Elizabeth’in doğum günü kutlaması corona virüs nedeniyle iptal

19 Nisan 2020
Photo of MLS maçları 8 Haziran’a kadar başlamayacak

MLS maçları 8 Haziran’a kadar başlamayacak

19 Nisan 2020
Photo of ABD’de corona virüs protestoları ülke geneline sıçradı

ABD’de corona virüs protestoları ülke geneline sıçradı

19 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı