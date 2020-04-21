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Facebook ve Google haber içerikleri için ödeme yapmak zorunda kalabilir

Avustralya, ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook ve Google’ın haber içeriklerini kullanmak için ödeme yapmaya zorlamaya hazırlanıyor.

21 Nisan 2020

Avustralya geleneksel medyayı teknoloji devlerinin dijital egemenliğinen korumak amacı ile ilk adını attı.

New York Times’ta yer alan habere göre, Avustralya, ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook ve Google’ın haber içerikleri için ödeme yapmasını sağlayacak bir kanun üzerinde çalışıyor.

Açıklama Avustralya’nın Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Josh Frydenberg’den geldi. Frydenberg bu kapsamda temmuz sonunda bir yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

Yasa tasarısının kabul görmesi durumunda Google ve Facebook’un haber kuruluşlarına milyonlarca dolar ödemek zorunda kalacağı belirtilse de iki şirketin Avustralya merkezli haber kuruluşlarına yapması gereken ücrete dair net bir açıklama henüz gelmedi.

Google ve Facebook karardan önce Tüketici Hakları Komisyonu ile isteğe bağlı ödeme yapılması konusunda mayıs ayına kadar kadar bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalıştıklarını açıkladı.

Facebook’un Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Will Easton ise konu ile ilgili yapılan ilk açıklamada kararın şirket adına hayal kırıklığı yarattığını belirtildi.



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