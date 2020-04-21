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İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçiyor

İtalya corona virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Başbakan Conte, "virüsle yaşayacağımız dönem" olarak nitelendirdiği gevşemenin ayrıntılarını bu hafta paylaşacak

21 Nisan 2020

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkede uygulamada olan kısıtlayıcı tedbirlerin, bu hafta içinde açıklayacağı detaylı bir plan dahilinde gevşetileceğini belirtti.

Başbakan Giuseppe Conte, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 10 Mart’tan bu yana yürürlükte olan kısıtlayıcı tedbirlerin 4 Mayıs’ta gevşetileceği sinyalini verdi.

Conte, daha önce “Virüsle yaşayacağımız dönem” olarak nitelendirdiği 2. aşama için hükümetin, uzmanlarla geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Bu hafta sona ermeden size 2. aşamaya yönelik detaylı programı açıklamayı umuyorum. Makul bir tahmin olarak 4 Mayıs’tan itibaren yeni planı uygulamaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda vatandaşın mevcut sıkı tedbirlerden bunaldığını ve gevşetme ya da bunların topyekun kaldırılmasını istediğini dile getiren Conte, içinde bulundukları durumda ihtiyatlı olmayı bırakamayacaklarını söyledi.

Kuzeydeki bölge yönetimlerinden ve iş dünyasından gelen “ekonomide çarkların yeniden dönmeye başlamasına” ilişkin taleplere de değinen Conte, şöyle devam etti:

“Benim de hemen yarın sabah her şeyi açıp, yeniden harekete geçiyoruz demek hoşuma gider. Ancak bu hükümet, her zaman vatandaşının sağlığını ilk sıraya koydu. Bununla beraber üretim sisteminin etkinliğini koruma hedefine de duyarsız değiliz. Şu aşamada böyle genel bir açılış kararı sorumsuzca olur. Genel bir açılış, bulaşma eğrisinin kontrolsüz şekilde yükselmesine ve şu ana kadar yaptığımız tüm çabaların boşa gitmesine yol açabilir.”

Başbakan Conte, 2. aşamaya geçiş kararını hükümetin, ülkenin kuzeyinden güneyine ve adalara kadar bütününün çıkarı olacak şekilde alacağını ifade ederek “Hiçbir zaman bölünmeye izin vermeyeceğim. Birlikte hareket etmeli, birliktelik ruhunu yüksek tutmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

İlk yerleşik vakanın ortaya çıktığı 21 Şubat’tan bu yana Covid-19 acil durumu içindeki İtalya’da şu ana kadar 181 bin 228 kişiye corona virüs bulaşırken, 24 bin 114 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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