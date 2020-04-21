Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı

Türkiye’de Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici’nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.

SATAMADIĞI MAYDANOZLARI TAVUKLARA YEDİRDİ

İlçenin Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi.

TAVUKLAR DESENLİ YUMURTA YUMURTLADI

Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici’nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.

ELİNDE 4 ADET DESENLİ YUMURTA VAR

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, “Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum” dedi.