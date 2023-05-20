Japonya’daki dondurma fiyatıyla dünya rekoru kırdı

Guinness Dünya Rekorları en pahalı dondurmayı dün duyurdu. Japonya firması Cellato, porsiyonu 873 bin 400 yen (yaklaşık 125 bin TL) olan özel dondurmasıyla rekorlar kitabına girdi.

Dondurmaya, Japonca’da beyaz şövalye anlamına gelen Byakuya adı verildi. 130 mililitrelik cam kavanozda servis edilen Roma dondurması, İtalya’nın Alba kentinde üretilen beyaz trüfle yapıldı. Bu trüfün kilosu 15 bin 192 dolar.

Dondurmada ayrıca reggiano parmesan peyniri ve hafif tatlı kokusu olan Japon sosu sake lees de var.

Cellato sözcüsü, Guinness’e şöyle konuştu:

Tadı doğru hale getirmek için pek çok deneme ve hata yaptık. Geliştirme süreci 1,5 yıldan fazla sürdü. Guinness Dünya Rekoru unvanı elde etmek bütün bu çabaya değdi.

Byakuya sipariş eden müşterilere, Kyoto’da üretilen el yapımı metal kaşık da hediye ediliyor.

Bundan önceki rekorun sahibi, ABD’nin New York kentindeki Serendipity3 adlı restoranda satılan vanilya ve 23 ayar yenilebilir altın varak içeren, porsiyonu bin dolara satılan Golden Opulence Sundae’ydi.

Independent Türkçe, Guinness Dünya Rekorları, Fox News

Derleyen: Uğurcan Yıldız