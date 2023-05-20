Öpüşmenin tarihi artık Mezopotamya’dan başlatılıyor

Kayıtlara geçen ilk öpüşmenin sanılandan bin yıl daha önce gerçekleştiği belirlendi. Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nden uzmanlar, dudakların ilk kez Ortadoğu’da yaklaşık 4 bin 500 yıl önce birleştiğini ortaya koydu.

Konu hakkında yapılan önceki araştırmalarda, öpüşmenin ilk kez 3 bin 500 yıl önce şu an Hindistan olarak kabul edilen topraklarda kayda geçtiği öne sürülmüştü.

Evli bilim insanları Troels Pank Arboll ve Sophie Lund Rasmussen, herpes simpleks virüsünün geçmişiyle ilgili geçen sene tartışırken ilk öpüşmeyi merak ettiklerini söyledi.

Bunun ardından tarihi metinleri araştırmaya başlayan ikili, MÖ 2500’den kalma belgelerde Mezopotamya’daki ilk toplumların bazılarında öpüşmenin görüldüğünü tespit etti. Öpüşmeyle ilgili Sümerce ve Akadca yazılmış metinler bulundu.

Bu belgeler, öpüşmenin evli çiftlerle sınırlı kalmadığını da gösterdi.

Danimarkalı uzmanlar, Science adlı hakemli bilimsel dergide dün yayımlanan makalede ayrıca öpüşmenin uçuk gibi ağız yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasına yol açabileceğini ifade etti.

Eski tıp metinlerinde geçen bu’shanu adlı hastalığın, herpes simpleks virüs tip 1 olabileceği düşünülüyor.

Mezopotamya tarihi uzmanı Arboll’a göre bölgeden bugüne ulaşan tabletler, öpüşmenin hem aile arasında hem de romantik ilişkilerde görüldüğünü gösteriyor:

Dolayısıyla öpüşme, yalnızca herhangi bir bölgede ortaya çıkan ve oradan yayılan bir gelenek olarak görülmemeli. Bunun yerine birkaç bin yıl boyunca birçok antik kültürde varmış gibi duruyor.

Öpüşmenin Bilimi (The Science of Kissing) adlı kitabın yazarı Sheril Kirshenbaum ise şöyle konuştu:

Bonobo gibi en yakın akrabalarımız da dahil olmak üzere hayvanlar aleminde pek çok benzer davranış görüyoruz. Türümüzün biz Dünya’da bulunduğumuzdan beri öpüştüğünden şüpheleniyorum.

Independent Türkçe, Guardian, Washington Post

Derleyen: Uğurcan Yıldız