Avustralya’da polis, 95 yaşındaki demans hastasını elektroşok silahıyla vurdu

Avustralya’da çarşamba günü huzurevindeki bir ihbara giden polis, 95 yaşındaki kadını elektroşok silahıyla vurdu. Hastaneye kaldırılan Clare Nowland’in durumunun ağır olduğu açıklandı.

Yeni Güney Galler eyaletindeki huzurevinin personeli, demans hastası kadını elinde bıçakla görünce polisi çağırdı. Huzurevine ulaşan iki polis, Nowland’in bulunduğu odada yaşlı kadınla konuşmaya başladı.

Yetkililer, sağlık görevlilerinin ve personelin tansiyonu düşürmeye çalıştığını söyledi.

Ancak Nowland, polis memurlarına doğru yavaşça hareket etti. Memurlardan biri bunun ardından elektroşok silahıyla kadını vurdu. Yere düşen Nowland kafasını zemine vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın yaşam savaşı veriyor.

Yeni Güney Galler polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, soruşturmanın polisten bağımsız bir kurum tarafından incelemeye tabi tutulacağını da bildirdi.

Nowland ailesinin arkadaşı olan Andrew Thaler şöyle konuştu:

Bu kadın bir refakatçi olmadan ayakta duramıyor. O kadar da güçlü değil, Yaklaşık 43 kilo ve 1,58 metre. Bu bir rezalet.

Elektroşok silahını kullanan ve adı açıklanmayan polis memuru geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Independent Türkçe, Insider, SBS News

Derleyen: Uğurcan Yıldız