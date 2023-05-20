Gerçek Squid Game geliyor: Netflix yayın tarihini açıkladı

Tartışma yaratan programda 456 yarışmacı 4,56 milyon dolar için yarışacak
Netflix, “gerçek Squid Game” olarak anılan yarışması Squid Game: The Challenge’ın resmi yayım tarihini nihayet açıkladı. Popüler Kore dizisine dayanan yarışma programı, platform tarafından yapılan resmi duyuruya göre bu yılın sonlarında yayımlanacak. Dizinin hayranlarını sevindiren haber, programa yayımcı kuruluş tarafından yeşil ışık yakılmasından 17 ay sonra geldi.
Deadline’ın aktardığına göre Squid Game: The Challenge, 10 bölümden oluşacak ve 456 yarışmacı büyük ödül olan 4,56 milyon doları kazanmak için dizideki oyunlara dayalı mücadelelere katılacak. Bu, şimdiye kadar bir reality dizisi için belirlenen en büyük para ödülü.
Britanya’da çekilen Squid Game: The Challenge’ın arkasında, Netflix’te yayımlanan ve yarışmacıların 100 bin dolar kazanmak için flört edip arkadaş olduğu bir başka reality şov olan The Circle’ın yapım şirketi Studio Lambert yer alıyor.
Yarışmanın çekimleri sırasında yarışmacıların sağlığına gereken önemin verilmediği ve bazı oyuncuların neredeyse donduğuna dair haberler çıkmıştı. Rolling Stone’un haberine göre, yarışma sırasında bayılanlar da oldu. Yapımcıların influencer’lara öncelik verdiğine dair söylentiler de çıktı.
Netflix bu haberleri yalanladı ancak Deadline, yapımın incelemeye alındığı duyurdu. İnceleme, yapımcılara risklere karşı doğru planlama yapmaları için hatırlatma yapılmasıyla sonuçlandı ve başka bir eyleme gerek olmadığı kaydedildi.
Squid Game’in dünya çapındaki başarısından bu yana Netflix, popüler diziyi temel alan çok sayıda spin-off duyurdu. Reality şovun yanı sıra Squid Game’in Amerikan uyarlamasının çekileceği de söylentiler arasındaydı.
Squid Game: The Challenge, Kasım 2023’te yayımlanacak. Squid Game ise halen Netflix’te izlenebilir.
Independent Türkçe, WGTC, Deadline