Asya

Japon Havayolları, uçakta bebeklerden uzakta oturabilme seçeneği sunuyor

27 Eylül 2019

Japon Havayolları, müşterilerine küçük çocukların yakınına oturmaktan kaçırma seçeneği veren bir koltuk rezervasyonu sistemi başlattı.

Japon Havayolları, müşterilerine küçük çocukların yakınına oturmaktan kaçırma seçeneği veren bir koltuk rezervasyonu sistemi başlattı.

Yeni sistemde, bir yolcu iki yaşından küçük bir çocukla birlikte seyahat ediyorsa koltuğunun üzerinde bir “çocuk” sembolu görülüyor.

Japan Airlines booking system

Bir yolcu, bu şekilde “13 saatlik bir yolculuk boyunca ağlamayı planlayan bebeklerin uçağın neresinde olduğunu bilebileceğini” söyledi.

Ancak Twitter’daki bazı yorumlarda söz konusu yolcuya daha hoşgörülü olması çağrısı yapılırken, bazıları da sorunun gürültüyü kesen kulaklıklarla kolayca çözülebileceğini vurguladı

Japon Havayolları’nın internet sitesinde, sembolün “diğer yolcuların bir çocuğun orada oturabileceğini bildirdiği” söyleniyor, ancak sembolün garantili olmadığı, bilet bir üçüncü taraf üzerinden alınmış ya da uçak son dakikada değişmişse görülemeyebileceği belirtiliyor.

Flyingwithababy.com adlı internet sitesine göre en aile dostu havayolu şirkedi Etihad. Emirates ve Gulf Air de sitede iyi puan alan şirketerden.

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