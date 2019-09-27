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Podyumun kovboyları “Düello”da

27 Eylül 2019

ÇAĞLA ŞIKEL FENA FRİKİK VERDİ:

Modacı Cengiz Abazoğlu’nun kovboy kıyafetlerinden esinlenilen Sonbahar & Kış 19/20 kreasyonunun Çırağan Sarayı’ndaki “Düello” defilesinde baş manken Çağla Şıkel derin yırtmaçlı elbisesinin frikik kurbanı oldu

Modacı Cengiz Abazoğlu, geçtiğimiz akşam Sonbahar & Kış 19/20 kreasyonunu tanıtmak için Çırağan Sarayı’nda defile gerçekleştirdi. Defileye baş manken olarak çıkan Çağla Şıkel ise derin yırtmaç detaylı kıyafetinin azizliğine uğradı.

Ünlü giyim markasının modacı Cengiz Abazoğlu ile hazırladığı yeni sezon kreasyonu, Çırağan Saray’ında düzenlenen “Düello” defilesiyle tanıtıldı. Defileye baş manken olarak çıkan Çağla Şıkel’e 39 manken eşlik etti. Gümüş renkli payetli elbiseyle podyuma çıkan Şıkel’in derin yırtmacından dolayı iç çamaşırı gözüktü.

Çağla Şıkel öte yandan defileye kovboy şapkası ve kırbaçla çıktı. Sahnenin önüne geldiğinde kırbacıyla yere vuran Şıkel, tüm dikkatleri üzerine çekti. Cengiz Abazoğlu, defile sonrasında podyuma çıkarak katılımcıları selamladı.

Gülşen şıklığını konuşturdu

Güzel modellerin podyumda yürüdüğü defilede şarkıcı Gülşen de sahne aldı. Şarkıcının cesur kıyafeti ise herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü şarkıcı, derin sırt ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gülşen, sahneye hazırlanırken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştı. Gülşen, cesur göğüs dekolteli elbisesi ve pozlarıyla takipçilerinden de tam not aldı. Bir çocuk annesi Gülşen, düzgün fiziğiyle podyuma çıkan mankenleri aratmadı.

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