Labradoodle cinsi köpeğin yaratıcısı ‘pişman olduğunu’ söyledi

Hawaiili bir kadının talebi üzerine Poodle ve Labrador ırklarını çaprazlayarak “Labradoodle” cinsi köpeği yaratan Wally Conron, bunu yaparak büyük bir hata yaptığını söyledi.

‘Labradoodle’ları bir rehber köpeğe ihtiyacı olan, eşi köpeklere alerjik bir kadın için yarattığını aktaran Conron, bu cinsin sevimli görünüşü nedeniyle kısa süre içinde popülarite kazandığını belirtti. ‘Labradoodle’ların sıkça karşılaştığı sağlık sorunları karşısında endişelendiğini belirten Conron, “Etik dışı ve gaddar insanların bu köpekleri yavrulatıp, büyük paralar için sattığını” söyledi ve cinsi yaratmanın “hayatındaki en büyük pişmanlığı olduğunu” ifade etti.

“Pandora’nın kutusunu açtım ve Frankenstein’ın canavarını serbest bıraktım” diyen Conron, “Gördüğüm Labradoodle’arın çoğu ya deli ya da kalıtsal problemleri var” dedi.

2014’te Psychology Today’e verdiği röportajda da endişelerini dile getiren köpek yetiştiricisi, Poodlelar ile çaprazlanarak yaratılan çoğu cinsin gözlerinde, kalçalarında ve direseklerinde problemleri olduğunu söyledi. Avustralya Kraliyet Rehber Köpekler Birliği’nde uzun süre köpek yetiştiricisi olarak da görev yapan Conron, bu cinslerin birçoğunda epilepsi görüldüğünü de belirtti.

Conron ayrıca eski ABD Başkanı Barack Obama’nın bir ‘Labradoodle’ sahiplenmeyi düşündüğünü öğrendiğinde ona buna karşı bir mektup yazdığını ifade etti. Obama ailesi farklı bir ırktan köpek sahiplendi.