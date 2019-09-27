Nostaljik şarkılarla sahneye taht kurdu

AHMET EVAN’LA DOLUDİZGİN EĞLENCE:

Ülkemizin başarılı sanatçılarından Ahmet Evan, nostaljik şarkılarla doludizgin bir eğlenceye dönüşen Girne’deki programında sevenlerinin gönlüne bir kez daha aktı

Adanın sevilen sanatçılarından Ahmet Evan, her çarşamba gecesi olduğu gibi, Merit Park’ta hizmet veren, Letafet Lounge Bar’ın geçtiğimiz akşam konuğu oldu. Ahmet Evan yaklaşık 3 saat boyunca kaldığı Letafet Lounge Bar sahnesinde özel repertuvarı ve bitmek bilmeyen enerjisi ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan ve Edip Akbayram gibi önemli isimlerin parçalarını seslendiren Evan, Letafet Bar misafirlerinden tam not almayı başardı. Zeynep Casalini ve Pamela Spence gibi özlediğimiz isimler arasında olan sanatçıların parçalarını da seslendiren Ahmet Evan, misafirlere güzel bir nostalji gecesi yaşattı.

Özellikle, Casalini’nin “Duvar” isimli unutulmaz parçasını seslendiren Evan, hayranlarının da eşlik etmesinin yardımıyla Letafet’i salladı. Ahmet Evan her çarşamba akşamı olduğu gibi gelen hafta yine Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…