James Webb’ten yeni keşif: İlk kez karbondioksit keşfedildi

Gezegen WASP-39b olarak adlandırılıyor ve 700 ışıkyılı uzaklıktaki Güneş benzeri bir yıldızın çok yakın yörüngesinde bulunan, kabaca Satürn’ün kütlesine sahip bir sıcak gaz devi.

Gezegen, 2011 yılında WASP (Geniş Açılı Gezegenler için Arama) konsorsiyumu tarafından, gezegen geçiş yaparken veya ev sahibi yıldızının önünden geçerken yer tabanlı teleskoplar kullanılarak keşfedildi.

Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarıyla ötegezegenin sonraki gözlemleri, atmosferinde önemli miktarda su buharının yanı sıra sodyum ve potasyum olduğunu ortaya çıkardı.

Ama şimdi, JWST’nin benzersiz kızılötesi duyarlılığı, bu gezegende karbondioksitin de varlığını doğruladı.

Astronomi Doçenti Eliza Kempton, ” Daha önce WASP-39 b’nin atmosferinde CO2’yi kesin olarak tanımlayamamamızın nedeni, doğru dalga boyu aralığında spektrum üretebilen bir teleskopumuz olmamasıydı” dedi.

“Bu keşif bize Webb’in astronomik gözlemler için dönüştürücü bir tesis olma sözünü yerine getirdiğini gösteriyor.”

Karbondioksit, karbon döngüsünün bir parçası olarak Dünya atmosferinde doğal olarak bulunur, ancak aynı zamanda insan faaliyetleri tarafından artan seviyelerde salınmaktadır.

Bilim insanları, başka bir dünyanın atmosferinde CO2 bulmanın, dünya dışı yaşamın kimyasal biyo-izleyicilerini bulma yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorlar .