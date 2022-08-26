Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 2 bin 154 covid-19 vakası tespit edilirken 16 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı, son bir haftalık covid-19 verilerini açıkladı. Güney’de son bir haftada 60 bin 841 test sonucunda 2 bin 154 yeni vaka tespit edilirken 16 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Güney’de pozitiflik oranı yüzde 3.54 olarak açıklandı.

Bakanlık ayrıca hastanede tedavi gören 57 hastanın 9’unun durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Güney’de toplam vaka sayısı 576 bin 278’e yükselirken can kaybı da Bin 168’e çıktı.