Ülkemiz futbolunun yetenekli isimlerinden olan Yasin Kurt’un serbest transfer hakkı için yaptığı itiraz dilekçesine halen cevap verilememesi kafalarda “KTFF’ye Yasin baskısı mı yapılıyor?” sorularının oluşmasını sağlıyor..

Futbol oynadığı son 2 sezonda yılın futbolcusu adayları arasında gösterilen Yasin Kurt serbest transfer hakkını kullanmak isterken federasyon bu haktan faydalanabileceği açıklamasını yapmıyor.

Federasyonun “Amatör Yerli Futbol Transfer ve Tescil Talimatı”nın 12.maddesinde serbest transfer hakkı tanımlamasına uyduğu görülen Yasin Kurt, nedense federasyondan serbest transfer onayı alamıyor. Yasin’in, federasyona yaptığı müracaatlar ve itirazlara zamanında gerekçeli cevap verilememiş ve bunun üzerine Yasin Tahkim Kurulu’na itiraz başvurusu yapmıştı ancak Tahkimden de halen bir açıklama yapılmış değil bu konuda.

Federasyonun ilgili talimatının 12.maddesinde, 3 sezon aralıksız aynı kulüpte lisanslı hizmet veren ve 28 yaşını doldurmuş futbolcuların serbest transferden faydalanabileceği yazılı.

KTFF resmi sitesinde de Yasin’in 2015-2016 sezonundan beri aralıksız kulübü MTG tarafından lisansının vizelendiği görülmektedir.

Yine Amatör Yerli Futbol Transfer ve Tescil Talimatı’nın 12.maddesi altındaki bir başka maddede ise serbest transfer hakkından faydalanmak için federasyona yazılı bildirimde bulunmayıp bu hakkı kazanmış futbolcuların kazanılmış haklarını bir sonraki sezon öncesindeki transfer döneminde KTFF Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek şartı ile kullanabilecekleri de ifade ediliyor.

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonu sonunda serbest transfer hakkı kazanan ve bu hakkını kullanmayan Yasin, 2018’den sonraki sezonlarda da yine MTG’de kaldı ve serbest transfer hakkını kullanmamaya devam etti.

Serbest transfer hakkı kazanmış futbolcuların kazanılmış haklarını bir sonraki sezon öncesindeki transfer döneminde KTFF Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek şartı ile kullanabilecekleri maddesi bulunmasına rağmen halen Yasin’e serbest transfer hakkı tanınmaması kafalarda farklı soru işaretleri yaratıyor.

Sanki de birileri tarafından KTFF’ye Yasin Kurt’a serbest transfer izni verilmemesi yönünde baskı yapılırmış gibi futbolcunun bu yasal hakkından mahrum edilmesi ve Tahkim Kurulu’na yapılan itirazın da sonucunun açıklanmaması kamuoyu vicdanını rahatsız ediyor.