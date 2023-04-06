İtalya'da hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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İtalya’da hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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hastadan 42 kilogram tümör-çıkarıldı

İtalya’nın Milano kentinde kısa süre içinde 78 kilogramdan 120 kilograma ulaşan 49 yaşındaki Rachele hastaneye başvurdu.

Kurumsal bir şirkette sekreter olarak çalışan Rachele’a yumurtalık tümörü teşhisi kondu.


Teşhisin ardından yaklaşık 4 saat süren bir ameliyata alınan Rachele’ın yumurtalığından 42 kilogram tümör çıkarıldı.

Sağ yumurtalığında kontrolsüz şekilde büyüyen tümör nedeniyle tehlikeli bir ameliyat geçiren kadın, taburcu olmasının ardından eski kilosuna geri döndü.

Doktorlar, kontrolsüz şekilde büyüyen tümörlerin çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

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Tags:42 kilogram tümörİtalyaMilano
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