Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023 kayıtları devam ediyor

Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023, 30 Nisan Pazar günü start veriyor. Girne Belediyesi Maraton Komitesi’nin verdiği bilgiye göre maratona katılmak isteyenler için online kayıtların artarak devam ettiği belirtildi.

Bireysel başvurular kapsamında ise ilk olarak maratonun ana sponsoru Pasha Group toplu kayıt işlemini gerçekleştirdi. Girne Grand Pasha Otel’de gerçekleştirilen kayıt töreninde, Grand Pasha Hotel Girne Genel Müdürü Mine Lama Cinci ve ekibi göğüs numaralarını aldı.

30 NİSAN’DA START VERİYOR

Her yıl büyük bir katılım ile gerçekleştirilen Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023, bu yıl 30 Nisan Pazar günü start vermeye hazırlanıyor. Hali hazırda online ve bireysel kayıtların devam ettiği maraton için büyük bir katılım bekleniyor. Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde start verilecek olan Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023 3 km halk koşusu, 10 ve 21 kilometre genel klasmanları olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşiyor.

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Girne Belediyesi Maraton Komitesi, maratona katılım göstermek isteyen tüm vatandaşların 10 km ve 21 km kategorileri için online olarak www.alivex.com adresine başvurabileceklerini açıkladı. 3 km halk koşusu için ise katılımcılar Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası), Girne Muhtarlıkları ve gezici kayıt ekiplerine başvurabilecekler.