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İtalya’da Covid-19 nedeniyle önlemler üst düzeye çıkarıldı

15 Mart 2021
İtalya'da covid-19 kapanma





İtalya’da Covid-19 nedeniyle önlemler üst düzeye çıkarıldı. Ülke genelinde kısıtlamalar 6 Nisan’a kadar geçerli olacak. İşte İtalya’da corona virüs salgınına karşı alınan son önlemler…





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15 Mart 2021




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