İtalya’da Covid-19 nedeniyle önlemler üst düzeye çıkarıldı

Draghi Hükümeti hızla artan vakalar karşısında tedbirleri artırarak tüm İtalya’da uygulanmasına karar verdi. Ülkede günlük vaka sayısının gelecek hafta kritik seviyenin üzeri olan 40 bine yükselmesi bekleniyor.

Yoğun bakım üniteleri birçok bölgede kapasitelerini zorlarken vakalarda yaş ortalaması 44’e kadar indi. Hükümet hem salgının eğrisini yavaşlatmak hem de Nisan ayında ülke genelinde yoğunlaşacak olan aşı kampanyasının başarılı olması için sağlık sistemini rahatlatmayı amaçlıyor. Kısıtlamalar 6 Nisan’a kadar yürürlükte olacak.

KIRMIZI VE TURUNCU BÖLGELER

20 bölgeden 10’u kırmızı dokuzu turuncu bölge ilan edildi. Tek istisna vakaların sıfırlandığı Sardunya adası. Milano, Roma ve Torino’nun bulunduğu Lombardia, Lazio ve Piemonte başta olmak üzere özellikle büyük kentlerin bulunduğu bölgeler kırmızı diğerleri turuncu renklere ayrıldı. Risk seviyesinin en alt katmanında olan sarı renk ise haritada yer almadı.

Karar alınırken kırmızı bölge limiti 100binde 250 vaka olarak belirlendi.

Kırmızı bölgelerde iş, sağlık ve zaruri nedenler dışında evden çıkmak yasak. Bütün okullar kapalı tutulurken sadece temel ihtiyaçları karşılayacak eczane, gıda satan yerler, nalbur gibi işletmeler açık olacak. Spor aktiviteleri bireysel olarak sadece evlerin yakınlarında 200 metreye kadar olan mesafede yapılabilecek.

Evden çıkan herkesin yanında nerden nereye hangi amaçla gittiğini ibraz ettiği bir belge taşıması gerekecek.

Kırmızı bölgelerde ikamet edilen belediyelerden çıkılması ve başka bölgelere seyahat da istisnalar dışında yasak. Başka bir bölgede yazlık evi olanlar veya uzun süreli kira kontratı olanlara izin var ancak bazı bölgelerin yerel yönetimleri tedbirleri sıkılaştırarak giriş çıkışları yasakladı.

Turuncu bölgelerde ana ve ilkokullar açık ancak bazı yerel yönetimler tüm okulların kapanması konusunda karar aldı. Bu bölgelerdeki öğrenciler tıpkı kırmızı renkteki bölgelerde olduğu gibi uzaktan eğitim görecek.

Turuncu bölgelerde kafe ve lokanta gibi işletmeler açık olacak ancak sadece al-götür yöntemi ile hizmet verecekler. Saat 18:00’de tüm işletmeler kepenk indirecek.

Tüm İtalya’da saat 22:00-05:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilecek.

PASKALYA YORTUSU

Nisan ayının ilk haftasında başlayacak olan Paskalya yortusu tatilinde ise tıpkı Noel zamanında olduğu gibi kısıtlamalar artırılacak. Lokantalar kapalı olacak. Akraba ziyaretleri dahil olmak üzere istisnalar dışında evden çıkılmayacak. Draghi hükümeti 6 Nisan’da sona erecek Paskalya tatili sonrası ülke genelinde bir aşı kampanyası hedefliyor.

AŞI KAMPANYASI

Bugüne dek 6 milyon715bin aşının yapıldığı İtalya’da halkın yaklaşık yüzde üçü aşılandı. Nisan ve Haziran ayları arasında toplam 51 milyon aşının gelmesi bekleniyor. Astrazeneca, Pfizer Biontech, Moderna aşılarının yanısıra 14 milyon doz Johnson&Johnson ve Curevac aşısı bekleniyor. Ancak bu ikisinin hala yetkili kurumlardan onay alması gerekiyor.

Draghi hükümeti Nisan ayından itibaren günde 500bin kişiyi aşılamayı ve 6 ay içinde nüfusun yüzde 80’ini aşılanmasını tamamlamayı hedefliyor. Eğer aşı sevkiyatı ve kampanyanın ilerlemesinde sorun yaşanmazsa 2021 sonunda sürü bağışıklığına ulaşılması ümit ediliyor.

BAŞBAKAN DRAGHİ DEVREDE

Geciken veya kısmen iptal edilen aşı sevkiyatlarına tepki veren İtalya hükümeti 4 Mart tarihinde İtalya’daki tesislerde üretilen 250bin doz Astrazeneca aşısının Avustralya’ya ihraç edilmesini engelleyerek bu konuda adım atan ilk Avrupa ülkesi oldu ve Avrupa Komisyonu başta olmak üzere AB kurumlarından da destek aldı. Draghi sözünü tutmayan ilaç şirketlerine yaptırım için ısrarlı. Eski Avrupa Merkez Bankası başkanı olan Draghi, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Layen ile temas halinde ve aşı teslimatlarının hızlandırılması için görüşmelerine devam ediyor.

32 MİLYAR EURO’LUK DESTEK PAKETİ

Hükümet tedbirlerin arttırılması ile birlikte toplam 32 milyar tutarındaki bir destek paketini de devreye soktu. Yaklaşık 1 yıldan bu yana kapalı olan işletmeler ve çeşitli kategorilerdeki ihtiyaç sahipleri destek paketinden yararlanacak. Ayrıca 31 Mart’ta sona erecek olan işten çıkartma yasağı 30 Haziran’a kadar uzatıldı.