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İspanya haftada dört gün çalışmayı denemeye alıyor

15 Mart 2021
haftada dört gün çalışma





İspanya, haftada dört gün çalışmayı öngören projeyi pilot bir bölgede denemeye hazırlanıyor. Dünyada bunu deneyen ve bilinen ilk ülke olan İspanya 1919’da da günlük sekiz saat mesaiye ilk geçen Avrupa ülkesi olmuştu.

Yasayı kabul eden vekiller ise dört güne geçmenin üretkenliği artıracağı, çalışanların zihinsel sağlığını iyileştireceği ve iklim değişikliğiyle mücadele için önemli olacağı fikrini savunurken ayrıca salgın hastalıklar, tükenmişlik ve iş-yaşam dengesi için de önemli olacağını belirtti.





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15 Mart 2021




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