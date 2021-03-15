İspanya haftada dört gün çalışmayı denemeye alıyor

\u0130spanya, haftada d\u00f6rt g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 \u00f6ng\u00f6ren projeyi pilot bir b\u00f6lgede denemeye haz\u0131rlan\u0131yor. D\u00fcnyada bunu deneyen ve bilinen ilk \u00fclke olan \u0130spanya 1919\u2019da da g\u00fcnl\u00fck sekiz saat mesaiye ilk ge\u00e7en Avrupa \u00fclkesi olmu\u015ftu.\r\nYasay\u0131 kabul eden vekiller ise d\u00f6rt g\u00fcne ge\u00e7menin \u00fcretkenli\u011fi art\u0131raca\u011f\u0131, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n zihinsel sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 iyile\u015ftirece\u011fi ve iklim de\u011fi\u015fikli\u011fiyle m\u00fccadele i\u00e7in \u00f6nemli olaca\u011f\u0131 fikrini savunurken ayr\u0131ca salg\u0131n hastal\u0131klar, t\u00fckenmi\u015flik ve i\u015f-ya\u015fam dengesi i\u00e7in de \u00f6nemli olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n1919 y\u0131l\u0131nda\u00a0Barcelona\u00a0\u015fehrinde 44 g\u00fcn genel greve giderek sekiz saatlik mesaiye ilk ge\u00e7en\u00a0Avrupa\u00a0\u00fclkesi olan\u00a0\u0130spanya\u2019da \u015fimdi de haftada d\u00f6rt g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 \u00f6ng\u00f6ren proje denenmeye ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\nGuardian\u2019\u0131n haberinde denemeye al\u0131nacak pilot projeye g\u00f6re \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n haftada toplam 32 saat mesai yapmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcrken pilot proje 200 kadar \u015firket ile birlikte sonbahardan itibaren ba\u015flayacak.\r\n\u00a0\r\n\u0130LK ADIM ATAN \u00dcLKE OLDU\r\nSon y\u0131llarda giderek daha y\u00fcksek sesle seslendirilen haftada d\u00f6rt g\u00fcn mesai kavram\u0131 hakk\u0131nda ilk ad\u0131m atan \u00fclke olan \u0130spanya\u2019da \u00f6neriyi \u0130spanya meclisinin iki kanad\u0131nda da sadece birer temsilcisi bulunan merkez sol Mas Pais partisi taraf\u0131ndan g\u00fcndeme getirilmi\u015fti.\r\nMas Pais, bu y\u0131l\u0131n ba\u015flar\u0131nda h\u00fck\u00fcmetin pilot uygulama ba\u015flat\u0131lmas\u0131 \u00f6nerisini kabul etti\u011fini duyurmu\u015f, h\u00fck\u00fcmet yetkilileri ile Mas Pais Partisi aras\u0131nda \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftalarda yap\u0131lacak bir toplant\u0131da \u00f6nerinin detaylar\u0131 ele al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.\r\n\r\nMas Pais partisinin lideri Inigo Errejon, Twitter\u2019da, "\u00d6nerimizin zaman\u0131 geldi. 4 g\u00fcnl\u00fck mesai (32 saat) konusunda ger\u00e7ek bir tart\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131yoruz" ifadeleriyle durumun tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nFARKLI \u00dcLKELERDE DE TARTI\u015eILIYOR\r\nHaftada d\u00f6rt g\u00fcnl\u00fck mesai, ba\u015fta Yeni Zelanda ve Almanya olmak \u00fczere bir\u00e7ok \u00fclkede her ge\u00e7en g\u00fcn daha da tart\u0131\u015f\u0131l\u0131r hale geliyor. \u00d6neriyi destekleyenler, bunun verimlili\u011fi art\u0131raca\u011f\u0131n\u0131, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na ve iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi ile m\u00fccadeleye katk\u0131da bulunaca\u011f\u0131n\u0131 iddia ediyor.\r\n\r\nMas Pais vekilleri haftada 4 g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ayr\u0131ca salg\u0131n hastal\u0131klar, t\u00fckenmi\u015flik ve i\u015f-ya\u015fam dengesi i\u00e7in de \u00f6nemli olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.