İspanya haftada dört gün çalışmayı denemeye alıyor

İspanya, haftada dört gün çalışmayı öngören projeyi pilot bir bölgede denemeye hazırlanıyor. Dünyada bunu deneyen ve bilinen ilk ülke olan İspanya 1919’da da günlük sekiz saat mesaiye ilk geçen Avrupa ülkesi olmuştu.

Yasayı kabul eden vekiller ise dört güne geçmenin üretkenliği artıracağı, çalışanların zihinsel sağlığını iyileştireceği ve iklim değişikliğiyle mücadele için önemli olacağı fikrini savunurken ayrıca salgın hastalıklar, tükenmişlik ve iş-yaşam dengesi için de önemli olacağını belirtti.

Barcelona şehrinde 44 gün genel greve giderek sekiz saatlik mesaiye ilk geçen Avrupa ülkesi olan İspanya’da şimdi de haftada dört gün çalışmayı öngören proje denenmeye başlıyor. 1919 yılındaşehrinde 44 gün genel greve giderek sekiz saatlik mesaiye ilk geçenülkesi olan’da şimdi de haftada dört gün çalışmayı öngören proje denenmeye başlıyor. Guardian’ın haberinde denemeye alınacak pilot projeye göre çalışanların haftada toplam 32 saat mesai yapması öngörülürken pilot proje 200 kadar şirket ile birlikte sonbahardan itibaren başlayacak.

İLK ADIM ATAN ÜLKE OLDU

Son yıllarda giderek daha yüksek sesle seslendirilen haftada dört gün mesai kavramı hakkında ilk adım atan ülke olan İspanya’da öneriyi İspanya meclisinin iki kanadında da sadece birer temsilcisi bulunan merkez sol Mas Pais partisi tarafından gündeme getirilmişti.

Mas Pais, bu yılın başlarında hükümetin pilot uygulama başlatılması önerisini kabul ettiğini duyurmuş, hükümet yetkilileri ile Mas Pais Partisi arasında önümüzdeki haftalarda yapılacak bir toplantıda önerinin detayları ele alınacağını belirtmişti.

Mas Pais partisinin lideri Inigo Errejon, Twitter’da, “Önerimizin zamanı geldi. 4 günlük mesai (32 saat) konusunda gerçek bir tartışma başlatıyoruz” ifadeleriyle durumun tartışmaya başladığını açıkladı.

FARKLI ÜLKELERDE DE TARTIŞILIYOR