Güney Afrika’da ani vaka düşüşü gizemini koruyor

Covid-19 başladığı günden bu yana yaklaşık 1,53 milyon vaka ve 52 bin can kaybı bildiren Güney Afrika’da vaka sayılarındaki büyük düşüş bilim insanları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 22 binden bir ay içerisinde bine inerken can kaybı sayısı da yaklaşık 500’den 50’li rakamlara kadar düştü. Dünyada birçok ülke Covid-19 varyantlarıyla uğraşırken ülkede ortaya çıkan B.1.351 varyantının varlığına rağmen ani düşüş görülmesinin nedeni hala gizemini koruyor.

Uyguladığı aşı miktarını ve karantina düzeyinde ekstra bir artış kaydetmeyen Güney Afrika’da yaşanan ani vaka ve can kaybı düşüşü ülkede gizem olmaya devam ediyor. Bu yıl, Güney Afrika’daki doktorlar ve epidemiyologlar en kötüsüne hazırlanıyorlardı. Ülke genelinde yeni bir Covid-19 türü yükseliyordu ve her üç corona virüs testinden biri pozitif çıkıyordu. Sonra beklenmedik bir şey oldu ve Covid-19 vakaları düşmeye başladı. KISITLAMALARIN ÇOĞU KALKTI Ocak ayının ortasından bu yana, Güney Afrika’da teyit edilen Covid-19 enfeksiyonları, büyük ölçekli bir aşılama kampanyası veya sıkı bir karantina olmaksızın günde yaklaşık 22 binden aniden bine düştü. Hükümet, 60 milyonluk ülke için kalan kısıtlamaların çoğunu kaldırdı. Vakalardaki bu keskin düşüşün nedeni bir şekilde gizemini koruyor. Bir noktada Covid-19 vakalarında şaşırtıcı düşüşler yaşayan diğer ülkelerde olduğu gibi epidemiyologlar ve virologlar, Güney Afrika’daki salgının neden başka yerlerde belirlenmiş kalıpları takip etmediğine dair farklı açıklamaları bir araya getiriyorlar.

‘ESAS SEBEP BAĞIŞIKLIĞIN OLUŞMASI’ Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü veya NICD’de kıdemli bir tıbbi epidemiyolog olan Harry Moultrie, “Enfeksiyonların neden düşmeye başladığı konusunda kesin bilgiye sahip olduğunu söyleyen herkes yalan söylüyor. Sağlıkla ilgili çok fazla belirsizlik kararı var” derken NICD’de baş tıp bilimci olarak görev yapan Jinal Bhiman, vakalardaki Ocak ortasındaki ani düşüşün en basit açıklaması, nüfusun bazı bölümlerinin virüsün farklı gruplar arasında atlamasını zorlaştıran bir bağışıklık seviyesine ulaşması olduğunu söyledi.

HİÇBİR KESİN VERİ YOK Diğer bazı ülkelerde olduğu gibi Güney Afrika’da da karmaşık olan durum araştırmacıların virüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısını tam olarak bilemiyor. Sınırlı test kapasitesi ve asemptomatik enfeksiyonlar nedeniyle, Covid-19’dan kaç kişinin kurtulduğuna ve virüse karşı bağışıklık kazandığına dair kesin bir veri de bulunmuyor.