İsviçre’de 3 bin 500 ton mühimmat olan kasaba 10 yıllığına boşaltılacak

İsviçre’de, ikinci dünya savaşından kalan bir yeraltı deposunda bulunan 3 bin 500 tonluk mühimmat deposunun boşaltılması için kasaba sakinlerinin 10 yıllığına kasabayı terk etmeleri istendi. Yetkililer, “Bu durumun mevcut güvenlik yönetmeliklerine göre kabul edilemez riskler içerdiğini” söyledi. Mühimmat boşaltma işleminin ise en az 463 milyon euroya mal olması bekleniyor.

İkinci Dünya Savaşının üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen hala mühimmat olan yerler ortaya çıkarken muhmimmat olduğu bilinen yerlerdeki tehlikeler de devam ediyor.

İsviçre’nin Mitholz kasabasında ikinci dünya savaşından kalma 3 bin 500 tonluk mühimmat deposunun temizlenmesi kararı alındı.

EN AZ 10 YIL KASABADAN AYRILACAKLAR

1949 ve 1986 yıllarındaki teftişlerde büyük bir tehlike teşkil etmediği belirtilen depo ile ilgili son rapor, deponun her an patlayabileceğini belirtirken kasaba sakinlerinin en az 10 yıl boyunca kasabadan ayrılmaları kararı alındı.

Yeraltı deposunda son iki yıldır yapılan çalışmalarda elde edilen risk değerlendirmesine göre, deponun durumunun mevcut güvenlik yönetmeliklerine göre “kabul edilemez” riskler içerdiğini söyledi.

1947’DE DE PATLAMIŞ, 9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kasabada 1947 yılında 7 bin ton mühimmat dolu depoda patlama yaşanmış, patlamada mühimmatın yarısı patlayarak 9 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

SALDIRI HALİNDE KULLANILACAKTI

Mitholz kasabasındaki mühimmat deposu, 2.Dünya Savaşı sırasında resmi olarak tarafsız olan İsviçre’nin saldırıya uğraması, askerlerinin dağlık yerlerde saklanmaları ve Alp dağlarına dağılmış bir yeraltı cephanesi ağından yararlanmaları için İsviçre askeri stratejisinin bir parçası olarak oluşturulmuştu.

Bölgede yer alan demiryolu ve otobanların da güvenliğinin sağlanması amacıyla, patlayıcıların depodan çıkarılma operasyonunun 2030 yılına kadar başlaması öngörülmezken hükümetten yapılan açıklamada, “Güvenlik nedenlerinden dolayı, Mitholz sakinlerinin de tahliyenin seyrine bağlı olarak 10 yıldan fazla bir süre bölgeden uzaklaşmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

OPERASYON EN AZ 463 MİLYON EURO

Ayrıca hükümet, tüm operasyonun 500 ila 900 milyon İsviçre Frangı (463-835 milyon euro) arasında bir bedele tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.