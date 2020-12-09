Google, 2020 yılında Türkiye’de en çok aranan kelimeleri açıkladı
Google, 2020 yılında Türkiye’de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı.
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, ‘Yılın Arama Trendleri’ listesini yayınladı. Buna göre, Türkiye’de 2020 yılında en çok aranan kelime, koronavirüsle kullanıma giren uzaktan eğitim platformu ‘EBA’ oldu. İkinci sırada dolar, üçüncü sırada ise koronavirüs yer aldı.
Salgının etkilerinin net bir şekilde hissedildiği listenin tamamı şu şekilde:
1) EBA
2) Dolar Kaç TL
3) Koronavirüs
4) Deprem
5) Zoom
6) HES Kodu Alma
7) Kandilli Rasathanesi
8) Sokağa Çıkma Yasağı
9) Sağlık Bakanlığı
10) ABD Seçimleri
Google’a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:
1) Sadakatsiz
2) Mucize Doktor
3) Masumlar Apartmanı
4) Sen Çal Kapımı
5) Alev Alev
6) Kırmızı Oda
7) Bay Yanlış
8) Menajerimi Ara
9) Bir Başkadır
10) Aşk 101
İsimler kategorisinde ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sırada yer aldı:
1) Fahrettin Koca
2) Berat Albayrak
3) Ebru Şallı
4) Ellen Page
5) Alaattin Çakıcı
6) Fatih Terim
7) Lütfi Elvan
8) Sercan Yıldırım
9) Halil Sezai
10) Nihat Hatipoğlu
Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak’ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA’in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise Muğla’da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.
1) Kobe Bryant
2) Pınar Gültekin
3) Nur Yerlitaş
4) Aytaç Yalman
5) Aleyna Çakır
6) Maradona
7) Ares Özdemir
8) Cemil Taşçıoğlu
9) Seyfi Dursunoğlu
10) Emre Gönlüşen
Nasıl kategorisine vatandaşların en çok HES kodunun nasıl alınacağını merak ettiği görüldü.
1) HES Kodu Nasıl Alınır
2) Zoom Programı Nasıl Kurulur
3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır
4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor
5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenirekm
6) E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır
7) Seyahat İzni Nasıl Alınır
8) Öksürük Nasıl Gider
9) Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır
10) Eczaneden Maske Nasıl Alınır
Son olarak yemek tarifi kategorisinde yılın en çok aranan kelimesi ‘ekmek’ olurken, ikinci sırada ise ‘pide’ yer aldı.
1) Ekmek
2) Pide
3) Aşure
4) Çökertme Kebabı
5) Ramazan Pidesi
6) İzmir Bombası
7) Lahmacun
8) Güllaç Tatlısı
9) Ezogelin
10) Kalburabasti