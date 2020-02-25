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İşveren Sendikası, Asgari Ücrete itiraz edeceklerini açıkladı

25 Şubat 2020

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Özgün Kutalmış, asgari ücretin yeniden belirlenmesi amacıyla bugün gerçekleştirilen toplantı ve alınan karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Kutalmış yazılı açıklamasında Asgari Ücretin belirlenmesi konusunda bugüne kadarki teamüllerin dışında bir uygulama gerçekleştirildiğini, böylesi bir durumla ilk kez karşılaştıklarını kaydetti.
Yıllardan beridir asgari ücretler tespit edilirken işçi ve işveren temsilcilerinin komitede görüşlerini ortaya koyduklarını, hükümetlerin de bu rakamlar üzerinden formül ürettiğini ifade eden Kutalmış, geçen hafta gerçekleştirilen asgari ücret toplantısında işveren ve işçi tarafının ilk kez bu kadar karşı karşıya bırakıldığını savundu.

Kutalmış yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

“Bugün bir bakıyoruz Başbakanın talimatı ile asgari ücret bürüt 3820 TL olarak Hükümet ve İşçi tarafından belirlenmiş. Madem bu rakamlara çıkılabiliyordu neden geçtiğimiz hafta bu rakamı masaya hem Hükümet hem de işçi tarafı koymadı?

Bizi oyuna getirerek bizim fikrimizi almadan bugün yapılmaya çalışılanı hem teamüller açısından hem de yasal olarak kabul etmiyoruz. Ekonomik koşulların ortada olduğu bir ortamda işveren tarafı olarak bu asgari ücrete itiraz edeceğimizi, bu konuda hukukçularımızın ara emri için başvuru yapacağını, sadece oy kaygısı yaşayan hükümetin karşısında bizimde elimizin kolumuzun bağlı olmadığını vurgulamak isteriz.

Unutulmamalı ki bu artışı kaldıramayacak olan işveren tarafı bu aradaki zam farkını mutlaka yansıtmak zorunda olacağından zaten alım gücü düşen vatandaşın gelecek olan zamların altında daha da çaresiz kalacağını bir kez daha hatırlatır ve seçim telaşına düşün hükümeti de buradan bir kez daha uyarırız”.




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