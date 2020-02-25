Dünyanın ilk yapay döllenmiş çita yavruları doğdu

Biri dişi diğeri erkek iki yavruyu Ohio’daki Columbus Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu’nda bulunan 3 yaşındaki Izzy adlı çita dünyaya getirdi.

Yavruların biyolojik annesi olan 6 yaşındaki Kibibi daha önce hiç doğum yapmamıştı ve doğal yollarla hamile kalmak için çok yaşlıydı.

19 Kasım 2019’da Kibibi’nin yumurtaları çıkarılarak Colombus Hayvanat Bahçesi’ndeki laboratuvarda döllendi.

21 Kasım’da da embiryolar erken aşamadayken Izzy’e nakledildi. Bir ay sonra yapılan ultrason kontrolünde hayvanın iki fetüse hamile olduğu belli oldu.

Hayvanat bahçesindeki hayvanların sağlığından sorumlu başkan yardımcısı Dr. Randy Junge bu gelişmenin gelecekte hayvan türlerin sayısını düzenleme konusunda daha büyük sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Yavruların sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri daha önce iki kez daha embriyo transferi işlemini denediklerini ancak ilk kez başarılı olduklarını da aktardı.

Dünyanın en hızlı kara hayvanı olarak tanınan ve nesli tükenme riski bulunan çitaların hamileliği genellikle 3 ay sürüyor.