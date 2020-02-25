Dünya

Dünyada ilk: Lüksemburg’da toplu taşıma 1 Mart’tan itibaren ücretsiz

25 Şubat 2020

Lüksemburg dünyada ilk olan, “toplu taşımayı ücretsiz hale getiren uygulamayı” hayata geçiriyor.

1 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkedeki tüm tren, tramvay ve otobüsler ücretsiz olacak.

Uygulamanın ülkedeki trafik sorununu çözmesi bekleniyor.

2019’da ülkedeki araç kullanımı oranı yüzde 83, toplu taşıma ise yüzde 17 oranındaydı.

Yeni uygulamayla beraber toplu taşımanın yüzde 75’e çıkarılması, özel araç kullanımın ise yüzde 25’e düşürülmesi hedefleniyor.

Uygulamanın sebebi ise açık:

Popülasyonu 594 bin olan ülkeye iş imkanları sebebiyle Almanya, Fransa ve Belçika gibi komşu ülkelerden gün içerisinde 180 bin kişi daha geliyor. Bu durum ise trafik sorunlarını beraberinde getiriyor.

Lüksemburg, dünyanın en fazla trafik sorununun yaşandığı ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.

Başkent Lüksemburg’da 2016’da bir kişinin ortalama 33 saatini trafikte geçirdiği belirtiliyor.




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