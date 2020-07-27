“İstikrarsız tutum ve kararlar ekonomiyi çalışamaz hale getirmiştir”

Ekonomik Örgütler Platformu, yaptığı yazılı açıklamada inşaat müteahhitlerinin istemlerini desteklediklerini açıkladı. İşte yapılan açıklama;

“Bütün dünya ile birlikte ülkemiz de ciddi bir salgın tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu tehlike, sağlığımızı olduğu kadar ekonomimizi de tehdit etmektedir. Bir ada ülkesi olarak turizm, yükseköğretim ve inşaat sektörlerinden elde ettiği dış gelire bağımlı olan KKTC’de, sektörlerimizin ayakta tutulması, bu gelirlerin devamlılığına olduğu kadar hükümetlerin verdikleri sözler ile yükümlülüklerine sadık kalmalarına da bağlıdır.

KKTC Hükümeti, salgın tehlikesinin ortaya çıkmasından bu yana istikrarsız tutum ve kararlar ile ekonomiyi çalışamaz hale getirmiş; bu arada kendi yükümlülüklerini yerine getirmekten de kaçınmaya başlamıştır. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, hükümeti ciddi olarak uyarmayı tercih etmiştir. Müteahhitlerimizin ekonominin yeniden canlanmasını amaçlayan istemleri, Ekonomik Örgütler Platformu’nun diğer üyeleri olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından da haklı bulunmakta ve desteklenmektedir.

Ekonomik Örgütler Platformu, hükümeti, 2’nci Toplumsal Dayanışma Paketi’nde yer aldığı şekilde kamunun özel sektöre olan tüm borçlarını hemen ödemeye, inşaat sektörününün devamlılığı için büyük önem taşıyan Gazi Mağusa-Yeni Boğaziçi-İskele İmar Planı’nı, halkın ve iş dünyasının sesine kulak vererek ve gerekli tadilatı yaparak gecikmeden yayınlamaya; turizm ile yükseköğretim sektörlerini yeniden kazanmak için gerekli çalışmaları hemen başlatmaya çağırmaktadır. Bu adımların atılmasında yaşanacak gecikmeler, ekonomimizde büyük tahribat yaratacak; bu arada devlet gelirlerinde de düşüşlere ve devletin yükümlülüklerini yerine getirmesinde daha büyük zorluklara neden olacaktır. Böyle bir gecikmenin ekonomik olumsuzluklar kadar sosyal sorunlara neden olacağı da kuşkusuzdur.

KKTC Hükümeti’ne ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI

KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI

KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ

K.T. İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ”