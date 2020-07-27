KıbrısSürmanşet

Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

27 Temmuz 2020
elektrik kesintisi

Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon ve civarında yarın 7 saat elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle 9.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy, Turizm Enformasyon ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Mersin’den KKTC’ye gelen askerleri taşıyan otobüs devrildi

Mersin’den KKTC’ye gelen askerleri taşıyan otobüs devrildi

27 Temmuz 2020
Photo of Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı

Pandemi döneminde kadına dijital şiddet de arttı

27 Temmuz 2020
Photo of “46 çocuk anne istiyor!”

“46 çocuk anne istiyor!”

27 Temmuz 2020
Photo of YKS 2020 sonuçları osym.gov.tr adresinde açıklandı

YKS 2020 sonuçları osym.gov.tr adresinde açıklandı

27 Temmuz 2020
Photo of Ters dönerek durabildi

Ters dönerek durabildi

27 Temmuz 2020
Photo of Yeni hükümet yolda

Yeni hükümet yolda

27 Temmuz 2020
Photo of Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

Altında tüm zamanların rekoru kırıldı

27 Temmuz 2020
Photo of Türkiye Barolar Birliği’nden Diyanet İşleri Başkanı’na istifa çağrısı

Türkiye Barolar Birliği’nden Diyanet İşleri Başkanı’na istifa çağrısı

26 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

26 Temmuz 2020
Photo of Tatar: Maraş’ın açılması çalışmalarında önemli mesafe alındı

Tatar: Maraş’ın açılması çalışmalarında önemli mesafe alındı

26 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı