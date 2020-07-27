KıbrısManşet

Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuk yoğun bakımda

27 Temmuz 2020
boğulma

Gelincik köyünün güneyindeki deniz içerisinde Tuna Kurum (Ç-4), dün annesi ve babası ile birlikte denizde yüzdüğü sırada, can simidinin ters dönmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Kurum, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan Gazimağusa’da Cihan Aslan (K-74) dün Palm Beach sahilinde, yaklaşık 10 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Adı edilen şahıs, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güney’de kırmızı alarm

Güney’de kırmızı alarm

27 Temmuz 2020
Photo of Sınır kapılarında eylem yolda

Sınır kapılarında eylem yolda

27 Temmuz 2020
Photo of Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma ile araç satışı yapacak

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık artırma ile araç satışı yapacak

27 Temmuz 2020
Photo of ‘Kazı Kazanlar’ kazandırmaya devam ediyor

‘Kazı Kazanlar’ kazandırmaya devam ediyor

27 Temmuz 2020
Photo of “46 çocuk anne istiyor!”

“46 çocuk anne istiyor!”

27 Temmuz 2020
Photo of Euro 8 TL’yi geçti

Euro 8 TL’yi geçti

27 Temmuz 2020
Photo of Ters dönerek durabildi

Ters dönerek durabildi

27 Temmuz 2020
Photo of Yeni hükümet yolda

Yeni hükümet yolda

27 Temmuz 2020
Photo of Tatar: Maraş’ın açılması çalışmalarında önemli mesafe alındı

Tatar: Maraş’ın açılması çalışmalarında önemli mesafe alındı

26 Temmuz 2020
Photo of Akıncılar köyünde eylem

Akıncılar köyünde eylem

26 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı