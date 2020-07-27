Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuk yoğun bakımda

Gelincik köyünün güneyindeki deniz içerisinde Tuna Kurum (Ç-4), dün annesi ve babası ile birlikte denizde yüzdüğü sırada, can simidinin ters dönmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.
Kurum, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Öte yandan Gazimağusa’da Cihan Aslan (K-74) dün Palm Beach sahilinde, yaklaşık 10 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.
Adı edilen şahıs, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.