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İstifalar sonrası sterlin sert düştü

Brexit anlaşması sonrası Sterlin Türk Lirası karşısında da yüzde 2,5’luk değer kaybıyla 6,9187 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğini açıklamasının ardından üç bakanın istifasının açıklamasıyla Sterlin sert düştü.

İngiltere’de Bakanlar Kurulunun ülkenin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasına onay verdiğinin açıklanmasının ardından bu sabah İngiltere’de Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara ve son olarak İngiltere’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey istifalarını sundu.

İstifaların ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında yüzde 1,40 değer kaybederek 1,2811 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin Türk Lirası karşısında da yüzde 2,5’luk değer kaybıyla 6,9187 seviyelerinde işlem görüyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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